Presretači na cestama Tuzlanskog kantona tokom januara

Uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona obavijestila je vozače da će Jedinica za saobraćaj i tokom januara 2026. godine svakodnevno koristiti putnička motorna vozila sa ugrađenim radarskim i videonadzornim sistemima, poznata kao „presretači“, radi kontrole saobraćaja na području Tuzlanskog kantona.

Kako je saopćeno, presretači će se koristiti pored redovnih radarskih kontrola, čiji se rasporedi dostavljaju BIHAMK-u i dostupni su na njihovoj zvaničnoj web stranici u sekciji „Stanje na cesti – radarske kontrole“. Fokus kontrola biće na prekoračenju dozvoljene brzine kretanja, ali i na otkrivanju drugih prekršaja koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja.

Iz Uprave policije MUP-a TK-a apelovali su na sve učesnike u saobraćaju da se pridržavaju saobraćajnih propisa i odredbi Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, s ciljem povećanja sigurnosti na cestama i smanjenja broja saobraćajnih nezgoda.