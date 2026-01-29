Prevoznici iz Crne Gore prekinuli blokade graničnih prelaza, protesti u BiH i dalje traju

Udruženje prevoznika Crne Gore danas je, nakon sastanka sa predstavnicima Vlade, donijelo odluku da prekine blokade na graničnim prelazima. Kako prenosi RTCG, ranije su prevoznici najavili da su nakon jučerašnjeg sastanka djelimično zadovoljni i da su na dobrom putu do postizanja dogovora.

Blokade su započele u ponedjeljak u podne, a u njima su do danas osim prevoznika iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Sjeverne Makedonije učestvovali i prevoznici iz Crne Gore.

Protesti i dalje traju na bh. granicama

Iako je odluka crnogorskih prevoznika donesena, protesti na graničnim prelazima Bosne i Hercegovine prema državama članicama Evropske unije i dalje su u toku, što i dalje usporava saobraćaj teretnih motornih vozila. Putnički saobraćaj zasad nije pogođen.

Protesti su počeli kao reakcija na novi sistem evidencije ulaska i izlaska iz zemalja EU (EES) i ograničenja boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru. Prevoznici upozoravaju da ove mjere otežavaju obavljanje međunarodnog transporta i da svakodnevne štete po privredu dostižu višemilionske iznose.

Prevoznici traže hitno uključivanje institucija i pronalazak sistemskog rješenja, uključujući poseban status ili vizni režim za profesionalne vozače. Iz nadležnih institucija za sada nema zvaničnih najava kada bi blokade mogle biti potpuno okončane, a prevoznici poručuju da će proteste nastaviti dok njihovi zahtjevi ne budu ozbiljno razmotreni.