Od sutra prijeti kolaps snabdijevanja: Prevoznici u BiH najavili obustavu rada

Građani Bosne i Hercegovine od 1. septembra mogli bi se suočiti s ozbiljnim poteškoćama u svakodnevnom životu jer transportni sektor najavljuje potpuni prekid rada.

Takva odluka mogla bi ugroziti lance snabdijevanja hranom, lijekovima i drugim potrepštinama, a stručnjaci upozoravaju da je privreda u BiH posebno osjetljiva na poremećaje u cestovnom prevozu.

“Naši lanci snabdijevanja su fragilni, zavise gotovo isključivo od kamionskog transporta. Zbog toga je rizik ogroman i svaka blokada može izazvati kolaps”, kaže ekonomski analitičar Admir Čavalić.

Višestruki razlozi za obustavu rada

Razlozi za obustavu rada, prema riječima prevoznika, višestruki su. Najviše ukazuju na diskriminaciju u primjeni međunarodnih sporazuma poput AETR-a i Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom.

Dok države članice EU svojim transporterima osiguravaju povlastice, domaće kompanije ostaju u neravnopravnom položaju, uz sve duža zadržavanja na granicama i neusklađene inspekcijske kontrole.

“Nakon 20 mjeseci bezuspješnog čekanja na dijalog s institucijama, odlučili smo stati. Jednoglasno je donijeta odluka 12. augusta o zaustavljanju lanaca snabdijevanja jer drugog izlaza nema”, rekao je Velibor Peulić, predstavnik Konzorcijuma Logistika BiH.

Iz Ministarstva prometa i komunikacija BiH poručili su da su određene inicijative već u proceduri, ali naglašavaju da su rješenja na entitetskim nivoima. Prevoznici, međutim, tvrde da to nisu konkretni potezi i podsjećaju da upravo oni čine ključnu kariku u privredi.

“Sjetite se samo vremena pandemije, kada su jedino transporteri donosili robu u zemlju. Mi ne tražimo pomoć, ne dugujemo državi ništa, samo tražimo pošten odnos i rješenja”, poručio je Peulić.

Njihovi zahtjevi uključuju povrat 50% trošarina na gorivo, popust od 50% na putarine kroz jedinstveni TAG sistem, te priznanje statusa “izvoznika usluga” transportnim kompanijama. Ako se to ne ispuni, najavljeni protesti mogli bi potrajati, što bi, upozoravaju, dovelo do nestašice hrane i novih poskupljenja.