Tuzla: Pritvor zbog kršenja mjere zabrane prilaska

Ali Huremović
Tuzla: Određen pritvor zbog nasilja u porodici
Foto: RTV Slon

Općinski sud u Tuzli donio je 5. septembra 2025. godine rješenje kojim je osumnjičenom A.M. iz Tuzle određen pritvor u trajanju od jednog mjeseca zbog krivičnog djela kršenje mjera zabrane, propisanog članom 81. stav 1. Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama u Federaciji BiH.

Osumnjičenom je ranije, 6. maja 2025. godine, istim sudom određena zaštitna mjera zabrane približavanja vanbračnoj supruzi na udaljenosti manjoj od 100 metara, kao i mjera zabrane komunikacije, uznemiravanja i uhođenja u trajanju od šest mjeseci. Uprkos tome, on je prekršio izrečene zabrane, zbog čega mu je sada određen jednomjesečni pritvor.

