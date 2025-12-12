Problemi sa avio letovima u BiH, zbog magle letovi preusmjereni na aerodrom Tuzla

RTV SLON
Foto: Arhiva/Aerodrom

Problemi sa avio letovima u BiH nastavljeni su i danas zbog specifičnih vremenskih prilika koje već danima utiču na nizije širom zemlje. Temperaturna inverzija i gusta magla posebno su izraženi u Sarajevu, gdje su uslovi vidljivosti znatno ispod minimuma potrebnog za sigurno slijetanje i polijetanje, što je izazvalo ozbiljne poremećaje u avio saobraćaju.

Najveći problemi zabilježeni su na Međunarodnom aerodromu Sarajevo, gdje su pojedini letovi otkazani ili preusmjereni na druge aerodrome. Zbog takve situacije, dio letova aviokompanije Ryanair koji su bili planirani za Sarajevo danas se realizuje preko Međunarodnog aerodroma Tuzla.

Aerodrom Tuzla, pored svojih redovnih letova, danas ima i ulogu alternativnog aerodroma, te prihvata vanredne dolaske i odlaske aviona koji zbog magle nisu mogli sletjeti na druge destinacije. Prema rasporedu letova, danas se iz Tuzle realizuju tri leta aviokompanije Ryanair, i to iz i prema Milanu, Geteborgu i Londonu.

pročitajte i ovo

BiH

Danas se otvara Wizz Air baza na aerodromu Tuzla, šta to...

Istaknuto

Wizz Air se vraća u Tuzlu: Objavljen raspored letova

Istaknuto

Vlada TK otvara prostor za širenje mreže letova sa Aerodroma Tuzla

Vijesti

Magla smanjuje vidljivost na dionicama u kotlinama

Magazin

Uz ovaj jeftini trik stakla na vašem automobilu više neće magliti

Istaknuto

Aerodrom Tuzla u oktobru zabilježio veliki rast broja putnika

BiH

Danas se otvara Wizz Air baza na aerodromu Tuzla, šta to znači za putnike?

Istaknuto

Magla, poledica i brojni radovi otežavaju saobraćaj širom Bosne i Hercegovine

Istaknuto

Magla i niska oblačnost u kotlinama, sunčano u ostatku Bosne i Hercegovine

Istaknuto

Tuzla servis: Prve jutarnje servisne informacije

BiH

Upozorenje: Lažne SMS poruke sa imenom BH Pošta ponovo se pojavile

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]