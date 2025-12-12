Problemi sa avio letovima u BiH, zbog magle letovi preusmjereni na aerodrom Tuzla

Problemi sa avio letovima u BiH nastavljeni su i danas zbog specifičnih vremenskih prilika koje već danima utiču na nizije širom zemlje. Temperaturna inverzija i gusta magla posebno su izraženi u Sarajevu, gdje su uslovi vidljivosti znatno ispod minimuma potrebnog za sigurno slijetanje i polijetanje, što je izazvalo ozbiljne poremećaje u avio saobraćaju.

Najveći problemi zabilježeni su na Međunarodnom aerodromu Sarajevo, gdje su pojedini letovi otkazani ili preusmjereni na druge aerodrome. Zbog takve situacije, dio letova aviokompanije Ryanair koji su bili planirani za Sarajevo danas se realizuje preko Međunarodnog aerodroma Tuzla.

Aerodrom Tuzla, pored svojih redovnih letova, danas ima i ulogu alternativnog aerodroma, te prihvata vanredne dolaske i odlaske aviona koji zbog magle nisu mogli sletjeti na druge destinacije. Prema rasporedu letova, danas se iz Tuzle realizuju tri leta aviokompanije Ryanair, i to iz i prema Milanu, Geteborgu i Londonu.