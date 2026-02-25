Stanje na cestama: Magla smanjuje vidljivost

Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutros se saobraća bez zastoja i vanrednih ograničenja. Magla smanjuje vidljivost dolinom rijeke Bosne, kao i ponegdje na području Kantona Sarajevo. Iz BIHAMK-a upozoravaju i na odrone kamenja i zemlje na kolovoz.

Vozače savjetuju da voze maksimalno oprezno i da obavezno drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.

Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti cestu preko Grebka ili Kalinovika (ima 19 km makadamske ceste), dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače.

Zbog izvođenja radova na izgradnji bukobrana na dionici autoceste A-1 Sarajevo sjever- Podlugovi saobraća se samo preticajnom trakom.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Zbog uređenja pojasa uz magistralnu cestu Cazin-Velika Kladuša, u vremenu od 08 do 16 sati na mjestu izvođenja radova saobraća se usporeno, jednom trakom.

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su kratkotrajna.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.