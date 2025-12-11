Program obilježavanja Dana nauke u Tuzlanskom kantonu

Prvog dana, 11. decembra, na Ekonomskom fakultetu Tuzla biće predstavljeni naučnoistraživački projekti finansirani iz Budžeta TK-a za 2025. godinu. Učesnicima će biti prezentirano 14 projekata, nakon čega će uslijediti okrugli sto posvećen izazovima i preporukama u realizaciji naučnoistraživačkih aktivnosti u Tuzlanskom kantonu.

Drugog dana programa, 12. decembra, u prostorijama Ekonomskog fakulteta bit će održana radionica „Laboratorij kreativnosti: AI eksperiment“, namijenjena učenicima i studentima zainteresiranim za savremene tehnološke pristupe i razvoj kreativnih rješenja.

Centralni događaj obilježavanja Dana nauke u Federaciji BiH planiran je 12. decembra u amfiteatru Medicinskog fakulteta Tuzla. Predavanja će održati akademik prof. dr. Enver Zerem i prof. dr. Mirko Pejanović, kroz koja će biti otvorena najvažnija pitanja razvoja nauke, položaja istraživača i daljnjeg unapređenja naučnog okruženja u zemlji.

Program je otvoren za javnost, uz poziv zainteresiranima da prisustvuju i podrže promociju nauke i istraživanja u Tuzlanskom kantonu.