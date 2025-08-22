Promjene u cijenama nafte

Cijene nafte u petak se nisu puno promijenile dok nada u trenutni mir između Rusije i Ukrajine slabi, povećavajući premiju rizika koju traže prodavači nafte i dovodeći cijene na put prekida dvosedmičnog niza gubitaka.

Cijena sirove nafte Brent pala je za 12 centi na 67,55 dolara po barelu od 7.15 ujutro po saudijskom vremenu, dok su cijene sirove nafte West Texas Intermediate pale za 10 centi na 63,42 dolara po barelu.

Obje cijene porasle su za više od jedan posto u prethodnom trgovanju. Brent je ove sedmice porastao za 2,7 posto, dok je WTI dobio 1,1 posto.

Trgovci uračunavaju veći rizik jer nada da američki predsjednik Donald Trump može brzo posredovati u postizanju dogovora o okončanju rata između Rusije i Ukrajine, koji je podstakla rasprodaju nafte u posljednje dvije sedmice, blijedi, prenosi Reuters.