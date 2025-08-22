Promjene u cijenama nafte

Nedžida Sprečaković
Nafta, cijene nafte
Foto: Ilustracija

Cijene nafte u petak se nisu puno promijenile dok nada u trenutni mir između Rusije i Ukrajine slabi, povećavajući premiju rizika koju traže prodavači nafte i dovodeći cijene na put prekida dvosedmičnog niza gubitaka.

Cijena sirove nafte Brent pala je za 12 centi na 67,55 dolara po barelu od 7.15 ujutro po saudijskom vremenu, dok su cijene sirove nafte West Texas Intermediate pale za 10 centi na 63,42 dolara po barelu.

Obje cijene porasle su za više od jedan posto u prethodnom trgovanju. Brent je ove sedmice porastao za 2,7 posto, dok je WTI dobio 1,1 posto.

Trgovci uračunavaju veći rizik jer nada da američki predsjednik Donald Trump može brzo posredovati u postizanju dogovora o okončanju rata između Rusije i Ukrajine, koji je podstakla rasprodaju nafte u posljednje dvije sedmice, blijedi, prenosi Reuters.

pročitajte i ovo

Vijesti

Građane BiH od oktobra očekuje novi sistem kontrole pri ulasku u EU

Vijesti

Ekshumirani posmrtni ostaci na lokalitetu Jelovački Potok u Vlasenici

Vijesti

Brdska autotrka Tuzla 2025: Najavljena obustava saobraćaja

Vijesti

U Tuzli u toku postavljanje novih autobuskih nadstrešnica

Vijesti

BH Pošta privremeno obustavila slanje pošiljki za SAD

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]