Protesti penzionera u Tuzli zakazani za subotu 25. oktobra

Nova penzionerska/umirovljenička stranka (NPUS) Tuzla organizuje proteste penzionera u Tuzli koji će biti održani u subotu, 25. oktobra. Okupljanje učesnika najavljeno je na platou ispred NLB banke do 11 sati, nakon čega će uslijediti protestna šetnja do Trga slobode, gdje je planirana završna manifestacija.

Protesti penzionera u Tuzli, kako navode organizatori, dolaze kao odgovor na sve teži materijalni i društveni položaj penzionera u Bosni i Hercegovini. Ističu da su brojni penzioneri dovedeni na rub egzistencije, dok rast cijena osnovnih životnih namirnica i usluga dodatno pogoršava njihovu svakodnevicu.

Predstavnici Nove penzionerske/umirovljeničke stranke poručuju da je osnovni cilj protesta skrenuti pažnju vlastima na hitnu potrebu povećanja penzija i donošenja sistemskih rješenja koja bi omogućila dostojanstven život starijoj populaciji.

Na Trgu slobode planirano je obraćanje predstavnika NPUS-a, kao i nekoliko govora penzionera koji će govoriti o stvarnim problemima sa kojima se suočavaju. Organizatori pozivaju sve građane da podrže skup i iskažu solidarnost sa penzionerima.