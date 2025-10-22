Protesti penzionera u Tuzli zakazani za subotu 25. oktobra

Nedžida Sprečaković
Protesti penzionera u Tuzli
Foto: protesti penzionera u Tuzli/ Arhiva

Nova penzionerska/umirovljenička stranka (NPUS) Tuzla organizuje proteste penzionera u Tuzli koji će biti održani u subotu, 25. oktobra. Okupljanje učesnika najavljeno je na platou ispred NLB banke do 11 sati, nakon čega će uslijediti protestna šetnja do Trga slobode, gdje je planirana završna manifestacija.

Protesti penzionera u Tuzli, kako navode organizatori, dolaze kao odgovor na sve teži materijalni i društveni položaj penzionera u Bosni i Hercegovini. Ističu da su brojni penzioneri dovedeni na rub egzistencije, dok rast cijena osnovnih životnih namirnica i usluga dodatno pogoršava njihovu svakodnevicu.

Predstavnici Nove penzionerske/umirovljeničke stranke poručuju da je osnovni cilj protesta skrenuti pažnju vlastima na hitnu potrebu povećanja penzija i donošenja sistemskih rješenja koja bi omogućila dostojanstven život starijoj populaciji.

Na Trgu slobode planirano je obraćanje predstavnika NPUS-a, kao i nekoliko govora penzionera koji će govoriti o stvarnim problemima sa kojima se suočavaju. Organizatori pozivaju sve građane da podrže skup i iskažu solidarnost sa penzionerima.

pročitajte i ovo

Politika

Odgođeni protesti penzionera

Vijesti

Nova penzionerska stranka najavila nove proteste u Tuzli

Vijesti

Penzioneri iz Tuzle poručuju: Nećemo stati, tražimo dostojne penzije

Vijesti

Penzioneri najavili proteste u Tuzli: Traže dostojanstvene penzije

Politika

Nova penzionerska stranka podnijela krivične prijave protiv više osoba

Istaknuto

U Tuzli danas protesti penzionera

Vijesti

Odbor Parlamenta FBiH obišao Jablanicu: Uspostaviti sustav ranog upozorenja od nepogoda

Vijesti

Akcija Lijevak: Oduzete desetine vozačkih dozvola

Vijesti

Panel diskusija o pravima slijepih osoba na pomagala okupio institucije i civilni sektor: Zajednički stavovi i konkretni prijedlozi

Vijesti

U toku akcija FUP-a naziva “Barut”

Sport

Na današnji dan rođen Dražen Petrović: Košarkaški genij koji je promijenio evropsku i svjetsku košarku

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]