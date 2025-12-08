NPUS Tuzla traži hitno razmatranje zakona o izmjenama i dopunama PIO/MIO u Parlamentu FBiH

Nova penzionerska, odnosno umirovljenička stranka (NPUS) Tuzla uputila je predsjedavajućem Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Draganu Miokoviću i Kolegiju zahtjev da se na prvoj narednoj sjednici u dnevni red uvrsti Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PIO/MIO koji su Parlamentu dostavili poslanici Admir Čavalić i Mahir Aliefendić. NPUS navodi da u potpunosti podržava njihov prijedlog, kojim se predviđa prosječno povećanje mirovina od 20 posto.

U zahtjevu se ističe da je razlog za ovakav potez činjenica da, prema navodima stranke, Vlada Federacije BiH „nije ispoštovala ranije najave“ da će prijedlog izmjena i dopuna Zakona biti upućen u parlamentarnu proceduru na vrijeme, kako bi primjena novog zakona počela od 1. januara naredne godine. Iz NPUS-a napominju da Vlada još nije dostavila svoj prijedlog, te smatraju da poslanici mogu otvoriti raspravu o aktu koji su predložili Admir Čavalić, zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH i Mahir Aliefendić, delegat u Domu naroda Parlamenta FBiH.

NPUS Tuzla ocjenjuje da su za zastoje u procesu izmjena Zakona o PIO/MIO odgovorni politički akteri iz vladajuće koalicije, te da se, prema njihovim saznanjima, „kasni i u pripremi materijala u Ministarstvu finansija FBiH“. Smatraju da to nije opravdanje za predsjednika Vlade, jer je, kako navode, riječ o obavezama koje je izvršna vlast ranije preuzela.

U saopćenju se podsjeća i da se problemi penzionera ponavljaju iz ciklusa u ciklus te da su penzije, i kroz ranije mandate, iznosile oko 41 do 42 posto prosječne plate. NPUS Tuzla navodi da su penzioneri u proteklom periodu dobijali uvjeravanja kako će novi zakon stupiti na snagu početkom godine i omogućiti povećanje mirovina, te smatraju da su time „dovedeni u zabludu“.

S obzirom na to da sjednica Parlamenta FBiH još nije zakazana, a da je minimalan rok za sazivanje 14 dana, NPUS upozorava da je moguće da se o zakonu uopće neće raspravljati tokom ove godine.