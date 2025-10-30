Protesti u Srebreniku, mještani traže vodu i dostojanstvene uslove života

Protesti u Srebreniku održani su danas ispred Doma kulture u vrijeme sjednice Gradskog vijeća, a na ulice su izašli mještani Lisovića, Podorašja, Tinje i okolnih naselja, nezadovoljni zbog višegodišnjeg problema sa vodosnabdijevanjem. Njihov zahtjev je jednostavan i elementaran, traže pitku vodu i normalne uslove života, jer kažu da posljednjih mjeseci jedva preživljavaju bez osnovnih higijenskih i životnih standarda.

Okupljeni su poručili da žive u neljudskim uslovima, da vodu dobijaju svega nekoliko sati u nekoliko dana, i to od početka ljeta. U junu su se nadali prolaznom kvaru, a kako tvrde, ništa konkretno nije urađeno do danas i rješenja se ne pomjeraju sa mrtve tačke.

Istakli su da ne žele nova obećanja ni privremene mjere, već sistemsko i trajno rješenje. Voda nije luksuz, voda je osnovno ljudsko pravo, poručili su okupljeni, ukazujući kako građani 21. stoljeća u jednoj od najvećih općina Tuzlanskog kantona i dalje vode borbu za najosnovniji resurs. Pozvali su sve nadležne službe da poruku shvate ozbiljno i da odmah počnu raditi na trajnom rješenju, jer više nemaju strpljenja za čekanje i izgovore.

Na protestima je također poručeno da zajednica neće odustati od svog zahtjeva, jer se, kako su naveli, niko ne može naviknuti na život bez vode, bez sigurnosti i bez osjećaja da institucije brinu o ljudima. Građani očekuju da ovaj put čuju i njihov glas i da se napokon pređe sa riječi na djela.