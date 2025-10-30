Protesti u Srebreniku, mještani traže vodu i dostojanstvene uslove života

RTV SLON
Srebrenik: Biračka mjesta otvorena u 7 sati

Protesti u Srebreniku održani su danas ispred Doma kulture u vrijeme sjednice Gradskog vijeća, a na ulice su izašli mještani Lisovića, Podorašja, Tinje i okolnih naselja, nezadovoljni zbog višegodišnjeg problema sa vodosnabdijevanjem. Njihov zahtjev je jednostavan i elementaran, traže pitku vodu i normalne uslove života, jer kažu da posljednjih mjeseci jedva preživljavaju bez osnovnih higijenskih i životnih standarda.

Okupljeni su poručili da žive u neljudskim uslovima, da vodu dobijaju svega nekoliko sati u nekoliko dana, i to od početka ljeta. U junu su se nadali prolaznom kvaru, a kako tvrde, ništa konkretno nije urađeno do danas i rješenja se ne pomjeraju sa mrtve tačke.

Istakli su da ne žele nova obećanja ni privremene mjere, već sistemsko i trajno rješenje. Voda nije luksuz, voda je osnovno ljudsko pravo, poručili su okupljeni, ukazujući kako građani 21. stoljeća u jednoj od najvećih općina Tuzlanskog kantona i dalje vode borbu za najosnovniji resurs. Pozvali su sve nadležne službe da poruku shvate ozbiljno i da odmah počnu raditi na trajnom rješenju, jer više nemaju strpljenja za čekanje i izgovore.

Na protestima je također poručeno da zajednica neće odustati od svog zahtjeva, jer se, kako su naveli, niko ne može naviknuti na život bez vode, bez sigurnosti i bez osjećaja da institucije brinu o ljudima. Građani očekuju da ovaj put čuju i njihov glas i da se napokon pređe sa riječi na djela.

pročitajte i ovo

Vijesti

Ugrađena nova pumpa na izvorištu Vučica Banovići Selo

Istaknuto

Roditelji djece s autizmom protestovali u Tuzli zbog neadekvatnih uslova obrazovanja

BiH

Državni službenici institucija BiH izlaze na proteste i idu u štrajk?

In Memoriam - RTV Slon

Preminula Mina Agić Mumanović, predsjednica Udruženja žena Srebrenke

Vijesti

Haos u Novom Sadu, sukobi policije i građana

Vijesti

Večeras veliki studentski protest u Novom Sadu

BiH

Šta donosi novi zakon o roditeljima njegovateljima u FBiH?

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Vijesti

Kina u orbitu šalje najmlađeg astronauta i četiri laboratorijska miša

BiH

Zukan Helez: Djeca su naše najveće blago, izdaja policijske uniforme je izdaja čovječnosti

Vijesti

Ujedinjeno Kraljevstvo predvodi multinacionalnu obuku za jačanje Oružanih snaga Bosne i Hercegovine

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]