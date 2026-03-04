Prva reakcija na rast cijene nafte: Gorivo u Tuzli zasad bez većih poskupljenja

Cijene goriva u Tuzli jutros pokazuju da, uprkos rastu cijene nafte na svjetskom tržištu za više od 10 posto nakon dešavanja na Bliskom istoku, na benzinskim pumpama za sada nema dramatičnih promjena.

Pregled jutrošnjih podataka pokazuje da se cijene dizela u Tuzli trenutno kreću približno između 2,35 i 2,49 KM po litru, dok se cijene benzina kreću u rasponu od oko 2,25 do 2,38 KM po litru.

U odnosu na ranije dane primjetne su tek manje korekcije. Kod pojedinih prodajnih mjesta dizel je skuplji za nekoliko feninga, najčešće između 0,01 i 0,08 KM po litru. U pojedinim slučajevima zabilježena su i nešto veća povećanja, do oko 0,10 KM.

Slična situacija je i sa benzinom. Korekcije su uglavnom minimalne i kreću se od jednog do pet feninga po litru, uz rijetke promjene do sedam feninga.

Ovakva kretanja pokazuju da se cijene goriva na lokalnom tržištu zasad prilagođavaju postepeno i bez naglih skokova, iako je cijena sirove nafte na svjetskim berzama značajno porasla u kratkom periodu.

Stručnjaci iz energetskog sektora ranije su upozoravali da se promjene na globalnom tržištu obično na benzinskim pumpama u regionu osjete sa određenim vremenskim odmakom, pa će se tek u narednim danima vidjeti da li će cijene goriva dodatno rasti ili će ostati na približno sadašnjem nivou.