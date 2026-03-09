Prosječna cijena dizela u Federaciji Bosne i Hercegovine veća je za 0,39 KM po litru u odnosu na 28. februar, pokazuju najnoviji podaci Federalnog ministarstva trgovine objavljeni 9. marta. Istovremeno, maloprodajna cijena premium bezolovnog benzina 95 viša je za 0,01 KM po litru u odnosu na 6. mart, dok je dizel u istom periodu skuplji za dodatnih 0,15 KM po litru.

Prema podacima Ministarstva, prosječne maloprodajne cijene naftnih derivata u Federaciji BiH prikazane su za period od 28. februara do 9. marta, a odnose se na premium bezolovni benzin 95 i dizel BAS EN 590.

Federalno ministarstvo trgovine navodi da je od ukupnog broja zaprimljenih OPC i OPM obrazaca njih 2.363 odnosilo na dizel BAS EN 590, dok su 993 obrasca evidentirana za premium bezolovni benzin 95. Upravo ti podaci korišteni su za izračun prosječnih cijena goriva na području Federacije BiH.

Na benzinskim pumpama i dalje su vidljive oscilacije, pa su razlike u cijeni dizela na pojedinim lokacijama dosezale i do 0,50 KM po litru. Iz Ministarstva pojašnjavaju da su takve razlike najčešće rezultat ranije nabavljenih zaliha koje se prodaju po starim cijenama, dok se nove nabavke formiraju prema aktuelnim ulaznim troškovima.

Podsjećaju i da su i dalje na snazi mjere ograničenja marži na naftne derivate. Za privredna društva koja obavljaju trgovinu na veliko maksimalna marža iznosi 0,06 KM po litru derivata, dok je za trgovinu na malo propisana maksimalna marža od 0,25 KM po litru.

Federalna uprava za inspekcijske poslove provodi redovne kontrole na tržištu naftnih derivata, a iz Ministarstva ističu da prijave građana imaju važnu ulogu u nadzoru i zaštiti potrošača. Kontrole su usmjerene na provjeru veleprodajnih i maloprodajnih kalkulacija, odnosno formiranja cijena u skladu s važećim mjerama neposredne kontrole.

Građanima je ponovo preporučeno korištenje mobilne aplikacije FMToil, putem koje u realnom vremenu mogu pratiti cijene goriva na benzinskim pumpama širom Federacije BiH, ali i prijaviti eventualne nepravilnosti ukoliko postoji razlika između istaknute i naplaćene cijene.