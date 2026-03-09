Koliko košta gorivo u Hrvatskoj? Isplati li se ići tamo sipati?

Nedžida Sprečaković
Novi zakon donosi i veći nivo standarda za kvalitet goriva, uvodi se novi model dodavanja aditiva, a ukapljeni naftni gas sada će biti predmet posebnog nadzora. U fokusu je i širenje obima monitoringa koji se odnosi na kvalitet naftnih derivata u prometu.
Foto: RTV Slon

Cijene goriva u Hrvatskoj ponovo su tema nakon što je Vlada na sjednici odlučila ograničiti maksimalne cijene benzina i dizela kako bi ublažila rast troškova za građane i privredu.

Prema novoj odluci, litra benzina eurosuper 95 koštat će oko 1,50 eura, što je povećanje od četiri centa u odnosu na prethodni period. Dizel će koštati oko 1,55 eura po litri, odnosno sedam centi više nego do sada.

Vlada Hrvatske tvrdi da bi bez ove mjere cijene bile znatno veće. Procjene pokazuju da bi tržišna cijena dizela mogla doseći oko 1,72 eura po litri, dok bi benzin bio oko 1,55 eura. Upravo zbog toga uvedeno je ograničenje koje se primjenjuje na svim benzinskim pumpama u zemlji.

Cijene goriva u Hrvatskoj određuju se svake dvije sedmice, a Vlada u tom periodu odlučuje hoće li produžiti ograničenje ili dopustiti slobodno formiranje cijena na tržištu.

Osim benzina i dizela, određene su i cijene drugih energenata. Plavi dizel za poljoprivredu iznosit će 0,89 eura po litri, dok će plin u bocama koštati oko 2,40 eura po kilogramu.

Zbog toga mnogi vozači u pograničnim dijelovima regiona često prate koliko iznose cijene goriva u Hrvatskoj i uspoređuju ih s cijenama u susjednim državama, kako bi procijenili gdje je isplativije natočiti gorivo.

