Porezna uprava FBiH: Nepravilnosti u 38 posto nadzora, zapečaćeno 17 objekata

Porezna uprava Federacije BiH provela je jučer ukupno 297 inspekcijskih nadzora na području cijele Federacije, a rezultati pokazuju da 38 posto kontrolisanih poreznih obveznika nije poslovalo u skladu sa zakonskim propisima.

Kontrole su obuhvatile porezne obveznike iz područja ugostiteljstva, priređivanja igara na sreću i klađenja, građevine, trgovine, pekarstva te drugih uslužnih djelatnosti. Prema preliminarnim podacima, inspektori su tokom nadzora zatekli 827 prijavljenih radnika, dok je 89 radilo neprijavljeno.

Utvrđeno je i da je 12 objekata obavljalo djelatnost bez odobrenja nadležnog organa, sedam poreznih obveznika nije imalo instaliran fiskalni uređaj, a njih 66 nije evidentiralo promet putem fiskalnog uređaja.

Zbog angažiranja neprijavljenih radnika, rada bez odobrenja, neevidentiranja prometa i nepostojanja fiskalnog uređaja, izrečene su mjere pečaćenja nad 17 objekata. U 113 kontrola izdati su prekršajni nalozi, uz ukupno izrečene novčane kazne od 409.800 KM.

U jednom slučaju na području Unsko-sanskog kantona nadzor je okončan uz asistenciju pripadnika Kantonalnog MUP-a, saopćeno je iz Porezne uprave Federacije BiH.