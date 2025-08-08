Pun Mjesec u Vodoliji 9. avgusta donosi snažne promjene: Ovi horoskopski znakovi doživjet će napredak

Pun Mjesec u Vodoliji, koji će obasjati noćno nebo 9. avgusta, donosi snažan talas transformacije i iznenadnih uvida koji mogu potpuno promijeniti tok života. Ova lunarna faza nosi u sebi slobodnjačku, inovativnu i oslobađajuću energiju, a njen uticaj osjetit će svi horoskopski znakovi, iako će za četiri znaka imati posebno snažno značenje.

Pun Mjesec u Vodoliji naglašava teme slobode, autentičnosti i duhovnog buđenja, što može potaknuti mnoge da se oslobode ograničenja i prepoznaju svoju unutrašnju snagu. Ipak, najviše pozitivnih promjena osjetit će Lavovi, Vodolije, Bikovi i Škorpije.

Lav

Za Lavove, ovaj Pun Mjesec donosi novo poglavlje u partnerskim odnosima. Mnogi će doživjeti neočekivanu emocionalnu jasnoću ili čak iznenadnu priliku za novu ljubav. Kod onih koji su već u vezi, dolazi do jačanja bliskosti, dok oni koji su na životnoj raskrsnici mogu doživjeti emocionalni preokret koji će ih pokrenuti naprijed.

Vodolija

Kao znak u kojem se Pun Mjesec pojavljuje, Vodolije će osjetiti najdublje unutrašnje promjene. Vrijeme je za buđenje lične moći i oslobađanje od starih ograničenja. Intuicija će biti pojačana, a mnogi pripadnici ovog znaka mogu očekivati neočekivani uspjeh, posebno u sferi karijere i ličnih inicijativa.

Bik

Bikovima Pun Mjesec u Vodoliji donosi prekretnice u profesionalnom smislu. Moguće su ponude koje će otvoriti vrata ka višim ciljevima, ali i unutrašnje odluke koje će ih povesti u potpuno novom smjeru. Vrijeme je da se prestane s odgađanjem i napravi jasan korak naprijed.

Škorpija

Za Škorpije, ova lunarna faza donosi jasnoću u porodičnim i privatnim pitanjima. Mnogi će osjetiti potrebu da zatvore stara poglavlja i stvore prostor za nešto novo. Oslobađanje od emocionalnog tereta otvoriće put ka ličnom miru, ali i novim, dubljim vezama.

Pun Mjesec u Vodoliji simbolizira izlazak iz zone komfora i priliku da se stvari sagledaju iz drugačijeg ugla. Bez obzira na znak, ova lunarna energija poziva sve da se povežu sa sobom i hrabro zakorače u promjene koje su već na pragu.