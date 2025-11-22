RCC: Snižavanje cijena i ukidanje rominga spada među najveće uspjehe regionalne saradnje

Aktivnosti na snižavanju cijena rominga, kako unutar zapadnog Balkana tako i između regiona i Evropske unije, predstavljaju jedan od najvećih uspjeha regionalne saradnje pod koordinacijom Vijeća za regionalnu saradnju (RCC), potvrđeno je za Fenu iz ove organizacije.

Regionalni sporazum o romingu, potpisan 2019. godine i u primjeni od 1. jula 2021., omogućio je građanima zapadnog Balkana da koriste mobilne usluge u regionu po istim cijenama kao kod kuće, bez dodatnih troškova za pozive, poruke i internet. Iz RCC-a naglašavaju da je ovaj rezultat „pokazao snagu regionalne saradnje i povjerenja“ te postavio temelje za dalje digitalno povezivanje regiona i njegovo približavanje jedinstvenom tržištu EU.

Naredni korak bio je smanjenje cijena rominga između EU i zapadnog Balkana, a potpisivanje Deklaracije o romingu u decembru 2022. od strane 38 telekom operatora otvorilo je put prvom sniženju cijena od 1. oktobra 2023. godine. Sporazum je dobrovoljan, a RCC i Evropska komisija rade na širenju kruga potpisnika kako bi koristi bile još veće.

Prema analizi RCC-a, građani Bosne i Hercegovine su u julu 2024. plaćali do 49 posto niže cijene roming paketa u odnosu na mart 2023., dok su standardne cijene mobilnog interneta bez paketa snižene i do 99,8 posto. To znači da je korištenje mobilnog interneta tokom boravka u EU sada znatno pristupačnije.

Iz RCC-a podsjećaju da je uspjeh dosadašnjih inicijativa povezan s najavom iz Plana rasta Evropske komisije iz novembra 2023., kojim se otvara mogućnost pristupa jedinstvenom Digitalnom tržištu EU. „Roming je dio jedinstvenog Digitalnog tržišta, a već spomenuta roming deklaracija jedan je stepenik ka potpunoj primjeni ‘rominga kao kod kuće’ sa EU“, potvrđuju iz RCC-a.

Roming pregovori između pojedinačnih ekonomija i EU vode se bilateralno, dok se kroz RCC proces odvija regionalno, s ciljem pripreme za dublje integracije i postepeno smanjivanje troškova sve do punog ostvarenja koncepta „rominga kao kod kuće“.

