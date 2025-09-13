Registracija vozila u RS skuplja zbog viših premija osiguranja

Registracija vozila u RS od donosi veće troškove vozačima, jer su premije obaveznog osiguranja od autoodgovornosti linearno povećane za 1,5 posto. Ovu informaciju potvrdila je Agencija za osiguranje Republike Srpske, naglasivši da se radi o zakonskoj obavezi koja je stupila na snagu kroz Odluku o zajedničkoj tarifi premija i cjenovniku za osiguranje motornih vozila, objavljenu u Službenom glasniku RS.

Prema podacima Agencije, povećanje premija osiguranja utiče direktno na cijenu registracije, budući da je polisa osiguranja jedan od osnovnih elemenata ukupnog troška. Iako zvanični akti ne preciziraju koliko će iznositi razlika za svako vozilo, pojedini vozači su u praksi prijavili da je registracija vozila u RS ove godine skuplja i do 100 maraka u odnosu na prošlu godinu.

Iz Agencije za osiguranje objašnjavaju da se radi o minimalnom povećanju, te da razlike u krajnjoj cijeni zavise od više faktora, kubikaže vozila, vrste tehničkog pregleda i dodatnih naknada koje se obračunavaju prilikom registracije. Upravo zbog tih varijacija neki vozači plaćaju tek nešto viši iznos nego ranije, dok su drugi suočeni sa većim razlikama.

Udruženje društava za osiguranje u RS već je podnijelo i novu inicijativu kojom se traži dodatno povećanje premija, što bi moglo ponovo uticati na troškove registracije ukoliko prijedlog bude prihvaćen.

