Remi ŽFK Sloboda 2024 i ŽFK Respekt Sarajevo u Mramoru
U okviru 7. kola Prve lige Federacije BiH za žene, kojim je završena jesenja polusezona, ekipa ŽFK Sloboda 2024 odigrala je neriješeno 2:2 protiv ŽFK Respekt Sarajevo. Utakmica je odigrana na stadionu NK „Mramor“, pred domaćom publikom.

Tokom većeg dijela susreta domaće igračice imale su više inicijative i posjed lopte, ali su gošće iz Sarajeva dvaput dolazile do vodstva, koja je Sloboda uspjela sustići. Meč je obilježio dobar tempo i borbenost obje ekipe, uz nekoliko propuštenih prilika na obje strane.

Ovim remijem ŽFK Sloboda 2024 zaključila je jesenji dio prvenstva i najavila pripreme za proljetni nastavak takmičenja u Prvoj ligi Federacije BiH za žene.

