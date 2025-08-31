Košarkaška reprezentacija BiH danas igra protiv Italije

Edina Rizvić Aščić
Košarkaška reprezentacija BiH danas igra protiv Italije
Foto: FENA

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra meč trećeg kola grupe C na Eurobasketu, protiv selekcije Italije.

Utakmica dolazi dan nakon poraza od Španije, a Zmajevi su svjesni da ih očekuje novi težak zadatak.

Reprezentativci ističu da su spremni pružiti maksimum protiv favorizovanog rivala. Amar Alibegović je poručio da ekipa mora popraviti igru u odnosu na jučerašnji nastup. “Poraz protiv Španije bio je zaslužen, nismo radili ono što smo planirali i moramo doći spremni protiv Italije. Znam da to možemo, za to smo trenirali mjesec i po, možemo igrati protiv svakoga”, kazao je Alibegović.

Meč BiH – Italija igra se u Limassolu s početkom u 20.30 sati. Pravdu će dijeliti Matthew Leigh Kallio iz Kanade, Paulo Marques iz Portugala i Peter Praksch iz Mađarske.

U grupi C danas se sastaju i Gruzija – Grčka od 14 sati te Španija – Kipar od 17.15.

pročitajte i ovo

Vijesti

Sve skuplja svakodnevica: Građani BiH se odriču mesa, kahve i osnovnih namirnica

Vijesti

Hrvatska: Dvojica radnika teško povrijeđena nakon pada s 12 metara

Vijesti

Najgora mjesta za čuvanje novca u kući i gdje je on zaista siguran

Vijesti

Prošlo 28 godina od tragične smrti princeze Dijane

BiH

Obilne kiše u Hercegovini izazvale poplave i štetu na objektima

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]