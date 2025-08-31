Košarkaška reprezentacija BiH danas igra protiv Italije

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra meč trećeg kola grupe C na Eurobasketu, protiv selekcije Italije.

Utakmica dolazi dan nakon poraza od Španije, a Zmajevi su svjesni da ih očekuje novi težak zadatak.

Reprezentativci ističu da su spremni pružiti maksimum protiv favorizovanog rivala. Amar Alibegović je poručio da ekipa mora popraviti igru u odnosu na jučerašnji nastup. “Poraz protiv Španije bio je zaslužen, nismo radili ono što smo planirali i moramo doći spremni protiv Italije. Znam da to možemo, za to smo trenirali mjesec i po, možemo igrati protiv svakoga”, kazao je Alibegović.

Meč BiH – Italija igra se u Limassolu s početkom u 20.30 sati. Pravdu će dijeliti Matthew Leigh Kallio iz Kanade, Paulo Marques iz Portugala i Peter Praksch iz Mađarske.

U grupi C danas se sastaju i Gruzija – Grčka od 14 sati te Španija – Kipar od 17.15.