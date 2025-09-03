Reprezentacija BiH u dobrom raspoloženju pred duel s Gruzijom

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila je trening u Limassolu pred odlučujuću utakmicu grupe C Eurobasketa protiv Gruzije.

Na parketu su bili svi igrači osim kapitena Miralema Halilovića, koji i dalje radi po posebnom režimu. Selektor Adis Bećiragić predstavio je analizu narednog protivnika, a atmosfera u dvorani bila je pozitivna, uz muziku i dobro raspoloženje, što je pokazatelj samopouzdanja koje ekipa ima nakon velike pobjede nad Grčkom. Utakmica protiv Gruzije igra se sutra od 14 sati, a u slučaju trijumfa BiH će se po prvi put nakon 1993. godine plasirati u osminu finala Eurobasketa.

Dan nakon pobjede protiv Grčke, medijima se obratio Amar Alibegović, jedan od bh. košarkaša na ovom prvenstvu. On je istakao da je trijumf nad Grčkom donio ogroman poticaj ekipi i podigao samopouzdanje, ali i da predstoji težak duel sa Gruzijom.

“Pokazali smo naše srce, borbenost i energiju nakon lošeg početka. Gruzija je ekipa koja se voli boriti, ratnici su, i moramo igrati naš ritam cijelu utakmicu”, rekao je Alibegović.

Naglasio je da se mora popraviti procenat šuta, jer profesionalni igrači ne smiju sebi dopustiti previše promašaja, te dodao da je mentalna snaga ono što će odlučiti pobjednika. Zahvalio se i navijačima koji bodre reprezentaciju, ističući da je njihova podrška “najjača na turniru”.

Govoreći o igri, Alibegović je naveo da je ekipi potreban ofanzivni skok, brzi poeni iz tranzicije i snažna odbrana.

“Visoki smo i skočni, to treba da bude naša snaga. Trice nekad prolaze, nekad ne, ali ako uspijemo ostvariti lagane poene iz odbrane, to će biti važnije od šutiranja trica”, zaključio je bh. reprezentativac.