Roditelji djece s autizmom protestovali u Tuzli zbog neadekvatnih uslova obrazovanja

Ispred Zavoda za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju u Tuzli danas je održan mirni protest roditelja djece s autizmom. Okupljeni roditelji ponovo su skrenuli pažnju na pogoršane uslove rada i obrazovanja u odjeljenjima za autizam, koji su, kako tvrde, nastali nakon dolaska nove uprave početkom ove školske godine.

Roditelji navode da su problemi počeli formiranjem grupa s maksimalnim brojem djece, iako su se ranije odjeljenja sastavljala prema individualnim potrebama učenika. „Raniji direktori su imali razumijevanja i pazili na optimalan broj učenika, dok sada nova uprava, radi uštede, popunjava grupe do kraja, smanjujući broj defektologa i drugog osoblja“, kazao je Asim Idrizović, otac jednog od učenika i predstavnik Vijeća roditelja.

Iz Vijeća roditelja ističu da su o problemima upozoravali nadležne još početkom septembra, ali da nisu dobili odgovor. Kažu da Pedagoški zavod, koji je nadležan za nadzor nad radom Zavoda, nije reagovao na njihove zahtjeve. „Najveći problem je komunikacija s upravom. Kada odete na sastanak, nema zapisnika ni zaključaka, sve ostane na riječima“, navodi Idrizović.

1 od 2

Uprkos problemima, roditelji prepoznaju i pozitivne pomake, posebno odluku Skupštine Tuzlanskog kantona da pokrene izmjene pedagoških standarda i uvede asistente u nastavu. „Svaka odgoda znači novi korak unazad za našu djecu“, poručila je Amna Brkić, majka jednog učenika.

Brkić je istakla da su roditelji, nakon upozorenja inspekcije o mogućim sankcijama, morali vratiti djecu u školu i prekinuti bojkot, iako, kako kaže, osnovni uslovi za izvođenje nastave i dalje nisu obezbijeđeni. „Djeci se u toku dana promijene po dvije ili tri učiteljice, koje ih prvi put vide. Nastavnici se trude, ali nije na njima da traže zamjenu dok traje nastava“, kazala je.

Roditelji poručuju da njihov protest nije usmjeren protiv škole, nego protiv sistema koji, kako navode, godinama ne prepoznaje stvarne potrebe djece s autizmom. Ističu da će istrajati u svojim zahtjevima dok se ne obezbijede uslovi za kvalitetno obrazovanje i adekvatna podrška.

Iz nadležnih institucija danas se nisu obraćali roditeljima, niti su se oglasili u medijima.