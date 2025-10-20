Sa tržišta povučen Ledo Njoki Premium 500 g zbog sumnje na prisutnost stranog tijela

Kompanija Ledo d.o.o. Čitluk objavila je da, iz predostrožnosti i u skladu s načelima odgovornog poslovanja, povlači proizvod Njoki Premium 500 g serije proizvodnje L:250312, s oznakom roka trajanja do 12. marta 2026. godine.

Kako je navedeno u saopštenju kompanije, razlog povlačenja je moguća prisutnost stranog tijela metalnog podrijetla u navedenom proizvodu. Ledo je odmah pokrenuo sve potrebne sigurnosne procedure i dodatne provjere kako bi se utvrdile okolnosti i spriječilo ponavljanje slične situacije.

Opoziv se odnosi isključivo na seriju L:250312 s rokom trajanja 12.03.2026., a oznake su jasno istaknute na poleđini pakovanja. Proizvod se prodaje u plastičnoj vrećici težine 500 grama.

Iz Leda poručuju potrošačima da ne konzumiraju proizvod ako je iz navedene serije, već da ga vrate u trgovinu u kojoj je kupljen, uz predočenje računa. U slučaju poteškoća s povratom ili ako kupac nema račun, Ledo poziva da se potrošači jave direktno putem e-mail adrese [email protected], uz fotografiju proizvoda na kojoj su vidljivi serija i rok trajanja.

Kompanija naglašava da posluje u skladu s najvišim industrijskim standardima i da je sigurnost potrošača njihov glavni prioritet. „Zahvaljujemo na razumijevanju i izvinjavamo se zbog mogućih neugodnosti koje je ovo povlačenje moglo izazvati“, navode iz Leda.

Za dodatne informacije potrošači se mogu obratiti putem e-mail adrese [email protected]

