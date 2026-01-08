SAD se povlače iz ključnih međunarodnih institucija vezanih za BiH

SAD povukle su se iz Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (IRMCT), nasljednika Haškog tribunala za bivšu Jugoslaviju i Mehanizma za Ruandu.

Ovaj potez nije izoliran, već dio šireg predsjedničkog memoranduma kojim Washington istupa iz ukupno 66 međunarodnih organizacija, tijela i mehanizama, formalno prekidajući učešće i finansiranje institucija koje smatra “suprotnima američkim interesima”.

IRMCT, koji čuva pravni kontinuitet presuda o genocidu i ratnim zločinima iz devedesetih godina, sada se našao na istoj listi s brojnim UN-ovim tijelima i specijaliziranim agencijama. Odluka Sjedinjenih Država pokazuje promjenu američkog stava prema međunarodnoj krivičnoj pravdi, bez detaljnog obrazloženja za pojedinačne institucije.

Za Bosnu i Hercegovinu ova odluka ima poseban značaj. Mehanizam upravlja žalbenim postupcima i arhivima ključnim za borbu protiv negiranja ratnih zločina, a donio je pravosnažne presude u slučajevima Ratka Mladića i Radovana Karadžića, osuđenih na doživotne kazne zbog genocida nad Bošnjacima u Srebrenici i drugih zločina protiv čovječnosti.

Također, pravosnažna presuda izrečena je Jovici Stanišiću i Frenkiju Simatoviću, bivšim rukovoditeljima srbijanske Službe državne bezbjednosti, čime je istaknuta uloga Srbije u agresiji na BiH.

Povlačenje SAD-a, jedne od ključnih pokrovitelja Haškog tribunala, dodatno oslabljuje međunarodni okvir koji štiti ove presude od političkog osporavanja. Iako IRMCT formalno nastavlja rad pod okriljem UN-a, bez pune političke i finansijske podrške SAD-a njegov autoritet i kapaciteti znatno su umanjeni.

Venecijanska komisija i Vijeće za regionalnu saradnju

Među institucija iz kojih se povlače SAD su i Venecijanska komisija i Vijeće za regionalnu saradnju.

Venecijanska komisija, savjetodavno tijelo pri Vijeću Evrope, ključna je za reforme vladavine prava i pravosuđa u zemljama koje su prelazile iz socijalizma u demokraciju. Njena mišljenja ostaju važna za BiH, posebno u vezi s aktuelnim zakonodavnim prijedlozima o VSTV-u i Sudu BiH.

Vijeće za regionalnu saradnju, osnovano 2008. godine kao nasljednik Balkanskog regionalnog okvira, ima za cilj unapređenje regionalne saradnje i ubrzanje integracija zemalja Jugoistočne Evrope ka EU. BiH ovom tijelu pridaje poseban značaj jer joj je sjedište u Sarajevu, a aktuelni direktor je Amar Kapetanović.

Povlačenje SAD-a iz ovih institucija dodatno mijenja međunarodni okvir podrške reformama i regionalnoj saradnji u Bosni i Hercegovini.