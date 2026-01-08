SAD se povlače iz ključnih međunarodnih institucija vezanih za BiH

Adin Jusufović
SAD, Donald Trump

SAD povukle su se iz Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (IRMCT), nasljednika Haškog tribunala za bivšu Jugoslaviju i Mehanizma za Ruandu.

Ovaj potez nije izoliran, već dio šireg predsjedničkog memoranduma kojim Washington istupa iz ukupno 66 međunarodnih organizacija, tijela i mehanizama, formalno prekidajući učešće i finansiranje institucija koje smatra “suprotnima američkim interesima”.

IRMCT, koji čuva pravni kontinuitet presuda o genocidu i ratnim zločinima iz devedesetih godina, sada se našao na istoj listi s brojnim UN-ovim tijelima i specijaliziranim agencijama. Odluka Sjedinjenih Država pokazuje promjenu američkog stava prema međunarodnoj krivičnoj pravdi, bez detaljnog obrazloženja za pojedinačne institucije.

Za Bosnu i Hercegovinu ova odluka ima poseban značaj. Mehanizam upravlja žalbenim postupcima i arhivima ključnim za borbu protiv negiranja ratnih zločina, a donio je pravosnažne presude u slučajevima Ratka Mladića i Radovana Karadžića, osuđenih na doživotne kazne zbog genocida nad Bošnjacima u Srebrenici i drugih zločina protiv čovječnosti.

Također, pravosnažna presuda izrečena je Jovici Stanišiću i Frenkiju Simatoviću, bivšim rukovoditeljima srbijanske Službe državne bezbjednosti, čime je istaknuta uloga Srbije u agresiji na BiH.

Povlačenje SAD-a, jedne od ključnih pokrovitelja Haškog tribunala, dodatno oslabljuje međunarodni okvir koji štiti ove presude od političkog osporavanja. Iako IRMCT formalno nastavlja rad pod okriljem UN-a, bez pune političke i finansijske podrške SAD-a njegov autoritet i kapaciteti znatno su umanjeni.

Venecijanska komisija i Vijeće za regionalnu saradnju

Među institucija iz kojih se povlače SAD su i Venecijanska komisija i Vijeće za regionalnu saradnju.

Venecijanska komisija, savjetodavno tijelo pri Vijeću Evrope, ključna je za reforme vladavine prava i pravosuđa u zemljama koje su prelazile iz socijalizma u demokraciju. Njena mišljenja ostaju važna za BiH, posebno u vezi s aktuelnim zakonodavnim prijedlozima o VSTV-u i Sudu BiH.

Vijeće za regionalnu saradnju, osnovano 2008. godine kao nasljednik Balkanskog regionalnog okvira, ima za cilj unapređenje regionalne saradnje i ubrzanje integracija zemalja Jugoistočne Evrope ka EU. BiH ovom tijelu pridaje poseban značaj jer joj je sjedište u Sarajevu, a aktuelni direktor je Amar Kapetanović.

Povlačenje SAD-a iz ovih institucija dodatno mijenja međunarodni okvir podrške reformama i regionalnoj saradnji u Bosni i Hercegovini.

pročitajte i ovo

Vijesti

Kraj jedne ere: MTV prestaje sa emitovanjem muzičkih programa

Vijesti

Mamdani briše odluke o Izraelu prvog dana mandata

Vijesti

Rastu cijene nafte zbog američkih sankcija na venecuelanske tankere

Vijesti

Američkim vojnicima u Njemačkoj preporučeno da hranu traže u javnim kuhinjama

Sport

Briljantan start Lane Pudar u Americi, slavila je u debitantskoj utrci

Magazin

„Školske potrepštine“ ili borba za život? Kampanja koja je šokirala Ameriku

Sport

Upravni odbor RK Sloboda podnio ostavku!

Magazin

Turska proglašena najboljom wellness destinacijom 2025. godine

BiH

Snijeg i poledica širom BiH: Vikend donosi nove padavine i niske temperature

Istaknuto

Graničnoj policiji BiH dostavljena prijetnja: 30 Afganistanaca sprema oružani napad

Istaknuto

Berbić: Uskoro restauracija slike “Oslobođenje Tuzle”

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]