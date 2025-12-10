SDP objavio pregled rezultata za 2025. godinu: Minimalna plata 1.000 KM, novi zakoni, velike investicije i značajna socijalna izdvajanja

SDP BiH je objavio sveobuhvatan pregled rezultata rada Vlade Federacije BiH u 2025. godini, kako bi transparentno pokazali šta je urađeno, kako je korišten javni novac i kakvi su konkretni efekti donesenih odluka. Prema objavljenim podacima, iza Vlade stoji niz mjera, zakonskih procesa i finansijskih ulaganja koji su obilježili godinu.

Među najvažnijim odlukama ističe se uvođenje minimalne plate od 1.000 KM, što je označeno kao jedan od ključnih socijalnih pomaka. Istovremeno je zabilježen rast dječijeg doplatka, invalidnina i naknada za roditelje njegovatelje, a povećana su i izdvajanja za civilne žrtve rata i osobe sa invaliditetom. Donijet je i novi Krivični zakon koji ukida mogućnost otkupa zatvorske kazne, te je uvedena neradna nedjelja u sektoru trgovine. Funkcionalno je uspostavljen i USKOK, dok je nakon tri decenije pripremljen novi Zakon o kontroli cijena.

Pod izdvajanjem za infrastrukturu navodi se ukupno 257,5 miliona KM za izgradnju puteva širom Federacije, te dodatnih 150 miliona KM namijenjenih izgradnji autocesta, brzih i magistralnih cesta. Za putnu infrastrukturu izdvojeno je 89 miliona KM, a za Željeznice FBiH 38 miliona KM. Vlada je osigurala i 38,7 miliona KM za nove projekte u željezničkom sektoru, dok su 12 miliona KM usmjerena u programe iz oblasti prostornog uređenja.

Tokom godine usvojeni su i brojni zakonski dokumenti, uključujući završeni prijedlog novog Zakona o radu, izmjene Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi, Nacrt zakona o plinu, zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, zakon o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama, zakon o posredovanju u zapošljavanju, kao i zakoni koji se odnose na stanarska prava, naftne derivate, gasni sektor i društveno poduzetništvo. Završene su izmjene i dopune Zakona o krivičnom postupku, a pripremljen je i prijedlog zakona o prenosu vlasništva na nekretninama u svrhu pomoći stanovnicima pogođenih područja.

Veliko finansijsko učešće zabilježeno je u segmentu podrške kantonima, općinama i gradovima. Kantoni su dobili 200 miliona KM, poplavama pogođena područja 50 miliona KM, a dodatnih 50 miliona KM usmjereno je jedinicama lokalne samouprave. Programi pomoći boračkoj populaciji iznosili su više od 7,5 miliona KM, dok je 45 miliona KM odvojeno za raseljene osobe i povratnike. Za Fond solidarnosti obezbijeđeno je 70 miliona KM, za Fond PIO 332 miliona KM, a poljoprivreda je dobila 183 miliona KM.

Privreda je, prema podacima Vlade, dobila podršku kroz 28 miliona KM pomoći malim preduzeća, 5,7 miliona KM za subvencioniranje kamata putem Garantnog fonda, te 100 miliona KM za različite oblike subvencija privrednim subjektima. Poseban fokus stavljen je na refundaciju troškova za više od 60.000 radnika i programe zapošljavanja vrijedne 28 miliona KM. Kroz izdvajanja su pokriveni i procesi uvezivanja radnog staža za radnike rudnika Breza, Kaknja, Kreke i druge radnike čiji su doprinosi ostali neuplaćeni.

U segmentu zdravstva izdvojeno je više od 79 miliona KM, a klinički centri dobili su 45 miliona KM. Nastavljena su ulaganja u veterinarstvo, energetsku efikasnost javnih objekata, projekte zaštite okoliša i podršku sportu i kulturi. Kroz različite transfere finansirani su sportski programi, uključujući pripreme i takmičenja Lane Pudar, te projekti poput Sportskih igara mladih.

Značajna sredstva usmjerena su i na socijalnu zaštitu, uključujući programe za sigurne kuće, ustanove socijalne zaštite i organizacije civilnih invalida. U oblasti zapošljavanja i mladih, Vlada je odobrila i 20 miliona KM za povoljnu kreditnu liniju za stambeno zbrinjavanje.

Prema objavi, tokom 2025. godine donesene su i odluke o dodjeli više desetina miliona maraka za projekte u kulturi, sportu, okolišu, turizmu i razvojnim fondovima. Pokrenuta je izrada Energetske strategije Federacije BiH 2025–2035., dok je Vlada dala saglasnost i za prihvatanje granta od gotovo 24 miliona eura iz evropskih fondova.