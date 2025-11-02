Sharaa prvi sirijski predsjednik koji će posjetiti Bijelu kuću

Sirijski predsjednik Ahmad al-Sharaa posjetit će Bijelu kuću kako bi pomogao u otvaranju novog poglavlja u odnosima između Damaska ​​i Washingtona, rekao je u nedjelju sirijski ministar vanjskih poslova, javlja Anadolija.

“Predsjednik Ahmad al-Sharaa bit će u Bijeloj kući početkom novembra”, rekao je Asaad al-Shaibani u govoru u zaljevskoj državi Bahreinu.

“Naravno, ovo je historijska posjeta. To je prva posjeta sirijskog predsjednika Bijeloj kući u više od 80 godina”, rekao je Shaibani.

Specijalni izaslanik SAD-a Tom Barrack, koji je ujedno i američki ambasador u Turskoj, rekao je za Axios da će posjeta biti realizirana u drugoj sedmici mjeseca, 10. novembra.