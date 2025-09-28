Signalnom raketom ubijena žena u Šibeniku, druga teško povrijeđena u Makarskoj

Ispred katedrale u Makarskoj u subotu je teško povrijeđena žena tokom svadbenog slavlja, najvjerovatnije aktiviranjem signalne rakete, saopštila je splitsko-dalmatinska policija. Riječ je o drugom slučaju istog dana kada je upotreba pirotehnike na svadbama imala tragične posljedice, nakon što je u Šibeniku poginula žena.

Iz KBC-a Split potvrđeno je da povrijeđena žena iz Makarske nije životno ugrožena.

„U KBC Split zaprimljena je pacijentica (30) s teškom povredom u predjelu abdomena, ali nije životno ugrožena,“ naveli su iz bolnice, dodajući da je hospitalizovana na Klinici za hirurgiju.

Prema informacijama policije, na Kačićevom trgu, ispred katedrale u Makarskoj, tokom održavanja svadbe najvjerovatnije je aktivirana signalna raketa koja je povrijedila gošću. Nakon ukazane ljekarske pomoći, utvrđeno je da ima tešku tjelesnu povredu, te je odmah zadržana u bolnici. O svemu je obaviješteno tužilaštvo, obavljen uviđaj i nastavlja se kriminalistička istraga.

Isti dan dogodila se i tragedija u Šibeniku, gdje je na svadbenom slavlju kod katedrale sv. Jakova raketa teško povrijedila ženu koja je ubrzo preminula u bolnici. Policija je uhapsila 52-godišnjeg muškarca osumnjičenog da je ispalio raketu koja je prouzrokovala smrt.