SIPA uhapsila tri osobe zbog sumnje na trgovinu ljudima i pranje novca

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) proveli su danas, 12. novembra 2025. godine, na području Sarajeva, Istočnog Sarajeva i Zavidovića, operativnu akciju kodnog naziva „NID“.

Tokom akcije izvršeni su pretresi stambenih i poslovnih objekata te pokretnih stvari na tri lokacije koje su u vlasništvu ili ih koriste osumnjičene osobe. Tom prilikom pronađeni su i privremeno oduzeti predmeti koji mogu poslužiti kao dokazi za krivična djela „Organizovani kriminal“, „Međunarodna trgovina ljudima“ i „Pranje novca“, propisana Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine, kao i za krivično djelo „Trgovina ljudima“, koje je predviđeno zakonima Federacije BiH i Republike Srpske.

Slobode su lišene tri osobe koje će tokom dana biti sprovedene u službene prostorije SIPA-e radi kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenih, nakon čega će biti predate u nadležnost Tužilaštva BiH.

Prema prvim informacijama, osumnjičene osobe se terete da su, u periodu od maja do septembra 2024. godine, zajedno s više drugih osoba, prevarom, prijetnjom, obmanom i upotrebom sile vrbovale strane državljane, među kojima i državljane Republike Turske, kao i državljane Bosne i Hercegovine. Riječ je o osobama u teškoj ekonomskoj situaciji i lošeg imovinskog stanja, uključujući maloljetnike, koje su navodno iskorištavali za radnu eksploataciju u građevinskom sektoru na području BiH.

Radnicima su obećavali regulisanje radnog statusa, redovne zarade, smještaj i ishranu, iako za to, prema sumnjama istražitelja, nisu imali namjeru. Umjesto toga, osobe su iskorištavane kroz neplaćeni rad na izgradnji autoputa i apartmanskih objekata na Bjelašnici i Jahorini. Oduzimane su im putne isprave, a njihov položaj zavisnosti iskorištavan je za pribavljanje protivpravne imovinske koristi.

Nezakonito stečena sredstva potom su ubacivana u legalne novčane tokove s ciljem prikrivanja porijekla novca, čime su, prema navodima Tužilaštva BiH, počinjena krivična djela trgovine ljudima i pranja novca, suprotno Konvenciji Ujedinjenih nacija protiv transnacionalnog organizovanog kriminala i međunarodnim protokolima o borbi protiv trgovine ljudima.