Skoro 90.000 djece ostvarilo pravo na dječiji dodatak

Arnela Šiljković - Bojić

Skoro 90.000 djece u Federaciji BiH ostvarilo je pravo na federalni dječiji dodatak u novembru, potvrđeno je iz nadležnih institucija. Obuhvat se iz mjeseca u mjesec povećava, a u odnosu na prošlogodišnji prosjek od oko 70.000 korisnika, očekuje se da će do kraja decembra ta brojka sigurno premašiti 90.000.

Na pitanje da li bi u budućnosti svako dijete u Federaciji moglo imati dječiji dodatak, iz institucija poručuju da je to moguće, ali pod jednim uslovom – da svi kantoni pristanu na objedinjavanje sredstava i uspostavu jedinstvenog dječijeg dodatka na nivou cijele Federacije.

Naglašavaju da će o toj mogućnosti aktivno razgovarati već od početka sljedeće godine.

