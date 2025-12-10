Skoro 90.000 djece ostvarilo pravo na dječiji dodatak

Skoro 90.000 djece u Federaciji BiH ostvarilo je pravo na federalni dječiji dodatak u novembru, potvrđeno je iz nadležnih institucija. Obuhvat se iz mjeseca u mjesec povećava, a u odnosu na prošlogodišnji prosjek od oko 70.000 korisnika, očekuje se da će do kraja decembra ta brojka sigurno premašiti 90.000.

Na pitanje da li bi u budućnosti svako dijete u Federaciji moglo imati dječiji dodatak, iz institucija poručuju da je to moguće, ali pod jednim uslovom – da svi kantoni pristanu na objedinjavanje sredstava i uspostavu jedinstvenog dječijeg dodatka na nivou cijele Federacije.

Naglašavaju da će o toj mogućnosti aktivno razgovarati već od početka sljedeće godine.