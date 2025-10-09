Sloboda sa +15 u trećoj četvrtini, poražena na startu ABA 2 lige

Selma Jatić
Sloboda poražena na startu ABA 2 lige
U prvom kolu nove sezone ABA 2 lige, košarkaši OKK Sloboda poraženi su u Domžalama od domaćeg Heliosa rezultatom 82:80.

Tuzlaci su odlično otvorili susret i prvu četvrtinu riješili u svoju korist sa 17:24, a na poluvremenu zadržali minimalnu prednost – 35:36.

U trećoj četvrtini ekipa Marka Trbića dominirala je na parketu i došla do dvocifrene prednosti, koja je u jednom trenutku iznosila +15 (51:65). Ipak, u posljednjoj dionici Helios pravi preokret. Domaći su prvi put poveli tri minute prije kraja (77:76), a u uzbudljivoj završnici uspjeli su sačuvati prednost i upisati pobjedu – 82:80.

Sloboda će u drugom kolu igrati pred domaćom publikom u Mejdanu, gdje će tražiti prvu pobjedu u novoj sezoni.

