Triler završnica za pobjedu “crveno-crnih” i završetak ove kalendarske godine.

Košarkaši Slobode Energoinvest u okviru 11. kola Prvenstva Bosne i Hercegovine gostovali su ekipi Borca WWIN u banjalučkoj dvorani Borik. Duel ova dva rivala ujedno bio derbi 11. kola, ali i posljednji ligaški susret Prvenstva Bosne i Hercegovine u 2025. godini. Oba tima prije nekoliko dana odigrala su utakmice u regionalnoj ABA 2 ligi, a više snage za ligaški ogled nakon zahtjevnog takmičarskog mjeseca imali su gosti koji su na kraju slavili trijumf rezultatom 60:62 (19:15; 13:23; 10:10; 18:14).

Crveno-crni su sjajno otvorili meč sa serijom 0:7 što je primoralo domaćina da odmah zatraži timeout nakon svega par minute igre. Borac je vrlo brzo poslije minute odmora pronašao svoj prepoznatljivi ritam i do kraja prve četvrtine preuzeo vodstvo. Ipak, u drugoj dionici susreta slijedi fantastična igra Slobode Energoinvest koja u oba pravca kontroliše situaciju na parketu i na poluvrijeme odlazi sa šest poena prednosti uz rezultat 32:38 za goste.

Triler završnica: Prednost od dva poena odlučujuća

Treći period igre protekao je u sporijem ritmu. Oba tima igrala su bez pretjeranog intenziteta što je kao rezultat donijelo četvrtinu u kojoj je viđeno ukupno 20 poena, po 10 na obje strane. Gosti su zadržali prednost nakon treće, ali u četvrtoj četvrtini Borac je odigrao nešto agresivnije, uspio preuzeti vodstvo i time domaći uvode meč u neizvjesnu završnicu. Gosti su zadržali pribranost u ključnim trenucima i posljednji napad dočekali su uz prednost od dva poena. Borac je imao i napad za pobjedu, ali Harris nije iskoristio niti jedno od tri slobodna bacanja.

Najraspoloženiji u pobjedi Slobode Energoinvest bili su Tomašević i Milanović koji su postigli po 16 poena i uhvatili po šest skokova, a dvocifren u pobjedi svog tima bio je i Zahiragić sa 11 poena i osam asistencija. Kada je riječ o ostatku ekipe, Štulić je postigao pet poena, dok su Čampara, Williams i Bukva dodali po četiri poena. U domaćem timu najefikasniji je bio Makitan sa 24 poena, a pratio ga je spomenuti Harris sa 19 poena.

Sloboda Energoinvest 2025. godinu zaključila je gostujućom pobjedom u Prvenstvu Bosne i Hercegovine gdje sada bilježe omjer od osam pobjeda i dva poraza nakon 10 odigranih susreta. Za crveno-crne ovo je bio drugi ligaški i ukupno treći vezani trijumf u svim takmičenjima. Ekipa Slobode Energoinvest u prvom duelu 2026. godine u nedjelju, 04. januara, dočekuje tim Orlovika iz Žepča u tuzlanskom Mejdanu.