Služba porodične medicine Doma zdravlja Tuzla učestvuje u zbrinjavanju stradalih u požaru

Uposlenici Službe opšte porodične medicine stavili su se na raspolaganje u zbrinjavanju unesrećenih u požaru koji je izbio u Domu penzionera Tuzla. “U ovim vanrednim okolnostima kako bi se rasteretila Služba hitne medicinske pomoći, u procesu rada je i Služba opšte porodične medicine dokle god bude bilo potrebno.” – saopćeno je iz Doma zdravlja Tuzla.

Građanima se upućuje apel sa se mogu javiti i u prostorije Porodične medicine kako bi im bila ukazana ljekarska pomoć i kako bi mogli biti upućeni na dalje liječenje.

