Snijeg i ledena kiša i narednih dana, evo važnih preporuka

Snijeg i ledena kiša i narednih dana zadavat će ozbiljne probleme širom Bosne i Hercegovine. Nakon današnjih snježnih padavina, dodatna komplikacija očekuje se sutra, kada bi na već napadani snijeg mogla padati i ledena kiša, što značajno povećava rizik od poledice, saobraćajnih nezgoda i kvarova na infrastrukturi.

Zbog takvih vremenskih uslova ne preporučuje se putovanje bez prijeke potrebe. Ceste su već opterećene snijegom, a pojava ledene kiše može dovesti do naglog pogoršanja stanja na kolovozima. Vozačima koji se ipak odluče na put savjetuje se maksimalan oprez i obavezna upotreba lanaca na gumama, posebno na uzbrdicama, planinskim prevojima i slabije očišćenim dionicama.

Posebna preporuka odnosi se na izbjegavanje vožnje automobilom u gradskim sredinama. Zbog velike količine snijega nema dovoljno očišćenih parking mjesta, a komunalne službe trenutno su fokusirane na čišćenje ulica prvog prioriteta. Svaka nepotrebna vožnja može dodatno otežati rad službi na terenu i predstavljati potencijalnu opasnost, kako za vozače, tako i za pješake.

Usljed kombinacije snijega, leda i vjetra moguće je lomljenje grana i pad stabala, zbog čega se građanima savjetuje da izbjegavaju boravak u blizini drveća, naročito tokom jačih padavina i naleta vjetra. Posebnu pažnju potrebno je obratiti i na elektroinstalacije. Ne treba prilaziti oborenim električnim kablovima ili oštećenim elektro stubovima, niti pokušavati njihovo pomjeranje ili dodirivanje. U takvim situacijama neophodno je odmah obavijestiti nadležne službe.

Preporučuje se firmama i institucijama da, gdje god je to moguće, organizuju rad od kuće za poslove koji to omogućavaju, kako bi se smanjilo kretanje ljudi i vozila, ali i rizik od nezgoda u otežanim zimskim uslovima.

Naredni dani zahtijevaju povećan oprez i odgovorno ponašanje svih građana. Prilagođavanje svakodnevnih aktivnosti vremenskim prilikama može značajno doprinijeti ličnoj sigurnosti i olakšati rad službama koje su već pod velikim pritiskom zbog snijega i leda.