Soreca godinu dana nakon poplava: Nikada neću zaboraviti ono što sam vidio u Donjoj Jablanici

Prije godinu dana, 4. oktobra 2024. godine, Bosnu i Hercegovinu pogodile su razorne poplave i klizišta koje su zahvatile više općina, odnijele 27 života, raselile više od hiljadu porodica i nanijele ogromnu štetu domovima, infrastrukturi i privredi.

Šef Delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik EU u BiH, Luigi Soreca, u kolumni povodom godišnjice katastrofe prisjetio se teških trenutaka i podsjetio na važnost solidarnosti i zajedništva.

„Teško je zamisliti bol koju građani pogođenih zajednica i danas nose. Nikada neću zaboraviti ono što sam vidio u Donjoj Jablanici u danima nakon katastrofe, niti ljude s kojima sam se susreo. Danas su oni u našim srcima i mislima, baš kao što su bili i prije godinu dana“, napisao je Soreca.

On je istakao da se sjećanje na poplave veže i za snagu i jedinstvo koje su građani pokazali u najtežim trenucima.

„Prve spasilačke službe neumorno su radile na zaštiti života. Uključili su se volonteri. Susjedi pomagali susjedima. U tim teškim vremenima vidjeli smo ono najbolje od ljudske prirode, najbolje od Bosne i Hercegovine“, poručio je.

Evropska unija je, prema njegovim riječima, bila uz Bosnu i Hercegovinu od prvih sati katastrofe. „EU je odmah poslala spasilačke timove, skloništa za vanredne situacije i opremu putem Mehanizma civilne zaštite EU-a. Solidarnost među partnerima u kriznim vremenima je osnovni princip za EU, kao projekta utemeljenog s ciljem jačanja mira, saradnje i partnerstva širom našeg kontinenta.“

Podsjetio je i na posjetu predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen Donjoj Jablanici, kada je najavljen paket podrške od 20 miliona eura za obnovu kuća, škola, vrtića i puteva, kao i pomoć poljoprivrednicima, malim preduzećima i porodicama koje su izgubile domove.

„Ova pomoć već donosi novu nadu zajednicama širom Jablanice, Konjica, Kiseljaka, Kreševa, Fojnice, Mostara, Vareša i Drvara“, naglasio je Soreca.

Evropska unija je dodatno izdvojila 45,7 miliona eura iz Fonda solidarnosti, uz saradnju s lokalnim vlastima, s ciljem dugoročne obnove i jačanja otpornosti zajednica u Bosni i Hercegovini.

„Istinsko partnerstvo prevazilazi okvire obnove onoga što je izgubljeno – partnerstvo je suočavanje s uzrocima koji takve katastrofe čine tako smrtonosnima. Poplave poput ovih nisu izolovani događaji. One su među najčešćim prirodnim katastrofama s najvećom materijalnom štetom, a postaju sve češće i razornije zbog klimatskih promjena. Ali, prirodne opasnosti ne moraju postati ljudske tragedije. Kada je odgovornost nedovoljna, kada prostorno planiranje zanemaruje rizike ili nemar podriva sigurnosne standarde, životi su dovedeni u opasnost“, upozorio je Soreca.

Dodao je da su prevencija i pripravnost ključne za budućnost:

„Evropska unija pomaže Bosni i Hercegovini da unaprijedi sisteme ranog upozoravanja, uvrsti procjene rizika u prostorno planiranje i unaprijedi odgovor na katastrofe. Također podržavamo bolju legislativu i snažniju koordinaciju između vlasti.“

Posebno je istakao važnost zaštite najugroženijih kategorija stanovništva:

„Poplave nisu samo fizičke katastrofe, već duboko pogađaju ljude i zajednice. Najteže su pogođene žene, djeca, stariji i osobe koje su najviše izložene riziku. Naši napori za oporavak usmjereni su na one kojima je pomoć najpotrebnija i osiguravanje da njihovi glasovi budu dio procesa obnove.“

Soreca je poručio da se katastrofe ne mogu u potpunosti spriječiti, ali da se mogu ublažiti posljedice ako postoji pravovremena priprema i odgovornost.

„Ne možemo spriječiti svaku katastrofu. Ali moramo se pripremiti. Možemo ulagati u modernu infrastrukturu, osnažiti lokalne sisteme odgovora i uskladiti se s evropskim standardima za zaštitu voda i okoliša. Prevencija spašava živote i štiti zajednice. Na ovaj način odajemo počast onima koje smo izgubili i štitimo one koje još uvijek možemo“, zaključio je šef Delegacije EU u BiH Luigi Soreca.