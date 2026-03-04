Španija pod pritiskom pristala na saradnju sa američkom vojskom

Portparolka Bijele kuće Karoline Leavitt izjavila je na konferenciji za medije da je Španija u posljednjim satima pristala na saradnju s američkom vojskom. Kako je navela, američke snage trenutno koordiniraju aktivnosti sa svojim kolegama u Španiji.

Leavitt je dodala da predsjednik Donald Trump očekuje od svih evropskih saveznika da sarađuju sa Sjedinjenim Američkim Državama. Njena izjava dolazi nakon što je Španija ranije odbila dozvoliti korištenje svojih vojnih baza za pokretanje američkih napada na Iran, što je izazvalo oštru reakciju iz Washingtona.

Trump je prethodno zaprijetio da bi mogao prekinuti trgovinske odnose sa Španijom ukoliko nastavi odbijati saradnju, uz poruku da bi američka vojska, ukoliko bude potrebno, mogla koristiti baze i bez njihove saglasnosti.

Portparolka Bijele kuće tvrdi da sada postoji koordinacija između američkih i španskih snaga na terenu, iako španske vlasti ove navode još nisu zvanično potvrdile niti demantovale.

Tokom obraćanja novinarima Leavitt se osvrnula i na izvještaje o pogođenoj ženskoj školi u Iranu, naglasivši da taj incident nije posljedica američkih napada te da američka vojska ne cilja civile.