Španija u završnici slomila Belgiju i izborila polufinale protiv Francuske

Nogometna reprezentacija Španije izborila je plasman u polufinale Svjetskog prvenstva nakon što je u četvrtfinalnom susretu u Los Angelesu savladala Belgiju rezultatom 2:1.

Španci su prvi stigli do prednosti u 30. minuti, kada je mrežu Belgijanaca zatresao Ruiz. Belgija je odgovorila pred kraj prvog poluvremena, a izjednačenje je donio De Ketelaere pogotkom u 41. minuti.

Pitanje pobjednika riješeno je u samoj završnici utakmice. Merino je u 88. minuti pogodio za konačnih 2:1 i odveo Španiju među četiri najbolje selekcije svijeta.

Veznjak Španije još jednom se pokazao kao junak svoje reprezentacije, s obzirom na to da je nakon ulaska s klupe postigao odlučujući pogodak, baš kao i u osmini finala protiv Portugala, kada je također zabio u finišu susreta.

Španija će u borbi za finale odmjeriti snage s Francuskom. Polufinalni duel na rasporedu je 14. jula u Dallasu s početkom u 21:00 sat.