Sprema li se jedan od najvećih industrijskih projekata u BiH? Italijani pregovaraju o gradnji nove željezare u Zenici

Kompaniju Nova Željezara Zenica, nekadašnji ArcelorMittal, jučer je posjetio vlasnik i generalni direktor italijanske Danieli Grupe, Giacomo Mareschi Danieli, zajedno sa saradnicima. Ova posjeta privukla je veliku pažnju jer bi mogla predstavljati početak pregovora o jednom od najvećih industrijskih projekata u Bosni i Hercegovini u posljednjih nekoliko decenija, prenosi BiznisInfo.ba.

Danieli Grupa sa sjedištem u Italiji spada među vodeće svjetske kompanije koje se bave projektovanjem i proizvodnjom opreme za čeličane i valjaonice. Kompanija ima tradiciju dužu od jednog vijeka, posluje na svim kontinentima i smatra se jednim od tehnoloških lidera u industriji čelika. Posebno su prepoznatljivi po razvoju savremenih, energetski efikasnih i ekološki prihvatljivih rješenja koja se sve više koriste kao alternativa klasičnoj proizvodnji čelika.

Tokom sastanka u Zenici razgovarano je o strateškim projektima i mogućnostima saradnje, s naglaskom na uspostavljanje nove linije proizvodnje čelika zasnovane na elektrolučnoj peći. Ova tehnologija danas se smatra standardom u modernoj industriji čelika jer omogućava značajno manju potrošnju energije, smanjenje emisija štetnih gasova i veću fleksibilnost proizvodnje.

Prema dostupnim informacijama, razmatrana je i mogućnost investicije u izgradnju potpuno nove željezare, što bi bio jedan od najvećih industrijskih projekata u regionu u posljednjih nekoliko decenija.

Posebno je istaknuto da bi realizacija ovakvog projekta podrazumijevala postepeno gašenje integralne proizvodnje čelika, uključujući pogone aglomeracije, visoke peći i BOF čeličane. Takav pristup mogao bi dovesti do značajnog smanjenja emisija štetnih gasova i prašine, boljeg usklađivanja sa savremenim ekološkim standardima, ali i poboljšanja kvaliteta života lokalnog stanovništva. Ovaj segment projekta posebno je važan za Zenicu, koja se godinama suočava sa problemima zagađenja zraka.

Sastanku su prisustvovali i predstavnici Instituta „Kemal Kapetanović“, a razgovarano je i o saradnji u oblasti obrazovanja, stručnog usavršavanja i povezivanja industrije sa akademskom zajednicom. Cilj je stvaranje temelja za održivu industriju koja bi omogućila nova radna mjesta, razvoj znanja i zaštitu okoliša.

Podsjećamo, Željezaru Zenica nedavno je preuzela Pavgord grupacija iz Foče, a javnost je ranije upoznata i sa ozbiljnim finansijskim poteškoćama kompanije. Zbog velikih dugovanja ranije je najavljivana i mogućnost pokretanja stečajnog postupka. U tom kontekstu, interes jedne od najjačih svjetskih kompanija u sektoru čelika mnogi vide kao mogući spas za zeničku industriju, ali i priliku za novi početak.