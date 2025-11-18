Zbog snijega koji pada i zadržava se na kolovozu iz BIHAMK-a napominju da vozači budu posebno oprezni na putnim pravcima Ključ–Bosanski Petrovac, Vrhpolje–Ključ, Šipovo–Kupres, Šuica–Kupres, Mrkonjić Grad–Mlinište–Glamoč i Turbe–Banja Luka. Slabiji snijeg pada i na ostalim dionicama u višim planinskim predjelima, ali se za sada ne zadržava na kolovozu. U ostalim područjima kolovoz je mokar i mjestimično klizav, a povremeno jaki udari vjetra dodatno otežavaju vožnju. Savjetuje se maksimalan oprez i prilagođavanje vožnje uslovima i stanju na putevima. Na put ne krećite bez zimske opreme.

Zbog izvođenja neophodnih radova na dionici autoceste A-1 Visoko–Kakanj, za saobraćaj su zatvorene vozna i zaustavna traka.

Na dionici autoceste A-1 Podlugovi–Sarajevo sjever, zbog izgradnje bukobrana, saobraća se preticajnom trakom.

Na magistralnoj cesti Srbac–Derventa, zbog postavljanja završnog sloja asfalta, saobraćaj je obustavljen, a vozila se preusmjeravaju na pravac Srbac–Prnjavor–Derventa.

Zbog radova na deminiranju terena na magistralnoj cesti Ustiprača–Goražde (lokalitet kamenoloma), svakog radnog dana od 09 do 15 sati dolazi do polusatnih obustava saobraćaja.

U toku je sanacija klizišta u mjestu Sijeračke stijene na magistralnoj cesti Dobro Polje–Miljevina, gdje od 08 do 17 sati nastupaju obustave u trajanju do 45 minuta.

Radovi su aktuelni i na dionicama Semizovac–Olovo, Zavidovići–Vozuća (Krivaja), Klašnice–Banja Luka, Jajce–Crna Rijeka, Jablanica–Blidinje (Jablanica–Kosne Luke), Konjic–Jablanica (Ostrožac), Bileća–Trebinje (Žudojevići), Gacko–Foča (Sastavci), kao i na ulazu u Neum.

Na graničnim prelazima promet putničkih vozila zasad protiče uz kraća zadržavanja. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u EU (EES – Entry/Exit System), moguća su i duža čekanja.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Na GP Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase. Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na GP Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretnim vozilima je na GP Šepak dozvoljen prolaz od 09 do 13 te od 22 do 06 sati, a vikendom u terminu od 22 do 06 sati.

Iz BIHAMK-a napominju da je od 01.11. na cestama u Bosni i Hercegovini obavezno posjedovanje zimske opreme.