Strategija zdravstva TK na javnim konsultacijama, građani mogu poslati prijedloge

Ali Huremović
Strategija zdravstva TK na javnim konsultacijama, građani mogu poslati prijedloge

Strategija razvoja zdravstvenog sistema TK za period od 2026. do 2034. godine upućena je u proces javnih konsultacija, a institucije, organizacije i građani svoje prijedloge, sugestije i komentare mogu dostaviti do 24. augusta 2026. godine.

Riječ je o strateškoj platformi koja treba odrediti pravce razvoja zdravstva u Tuzlanskom kantonu u narednih osam godina. Dokument je zamišljen kao osnova za buduće zdravstvene politike, programe, investicije i reformske procese, uz unapređenje organizacije zdravstvene zaštite, jačanje kadrovskih kapaciteta, razvoj prevencije, poboljšanje kvaliteta usluga i daljnju digitalizaciju sistema.