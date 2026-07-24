Strategija zdravstva TK na javnim konsultacijama, građani mogu poslati prijedloge

Strategija razvoja zdravstvenog sistema TK za period od 2026. do 2034. godine upućena je u proces javnih konsultacija, a institucije, organizacije i građani svoje prijedloge, sugestije i komentare mogu dostaviti do 24. augusta 2026. godine.

Riječ je o strateškoj platformi koja treba odrediti pravce razvoja zdravstva u Tuzlanskom kantonu u narednih osam godina. Dokument je zamišljen kao osnova za buduće zdravstvene politike, programe, investicije i reformske procese, uz unapređenje organizacije zdravstvene zaštite, jačanje kadrovskih kapaciteta, razvoj prevencije, poboljšanje kvaliteta usluga i daljnju digitalizaciju sistema.