Stručno obrazovanje u TK: Razmjena iskustava s austrijskom delegacijom

Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović održao je danas radni sastanak s ministrom nauke, obrazovanja, kulture i sporta Kantona 10 Antom Tadićem te predstavnicima Austrijske agencije za obrazovanje i internacionalizaciju (OeAD-GmbH), kako bi razmijenili iskustva u unapređenju srednjeg stručnog obrazovanja. Fokus susreta bio je na jačanju praktične nastave, usklađivanju obrazovanja s potrebama tržišta rada i razvoju zajedničkih projekata.

Omerović je naglasio da je stručno obrazovanje jedna od ključnih investicija u razvoj mladih i dodao da je u Tuzlanskom kantonu u proteklom periodu urađeno mnogo na normativnom uređenju ove oblasti. Istaknuo je da je razmjena iskustava s domaćim i međunarodnim partnerima dragocjena, jer omogućava uvid u stepen razvijenosti procesa u različitim regijama i otvara prostor za dodatna unapređenja.

Među učesnicima sastanka bila je i Viktoria Kuzmits, austrijska izaslanica za obrazovanje i voditeljica Ureda OeAD-a u Sarajevu, koja je podsjetila da je uspješno okončan projekat jačanja uloge koordinatora praktične nastave, u kojem je Tuzlanski kanton bio jedna od pilot regija. Kroz projekat je obučeno 100 koordinatora, a ocijenjeno je da je zakonska regulativa u TK dobra osnova za nastavak razvoja stručne nastave.

Najavila je i novi projekat koji se odnosi na jačanje karijernog vođenja u osnovnim školama, a i u ovom procesu Tuzla će imati pilot ulogu. Prema riječima ministra Tadića, Tuzlanski kanton je u posljednjim godinama ostvario značajan napredak u strukovnom obrazovanju, posebno kada je riječ o primjeni zakona i podzakonskih propisa.

Delegacije su tokom dana održale i niz sastanaka s predstavnicima Pedagoškog zavoda TK, Kantonalne privredne komore Tuzla, te menadžmentima srednjih škola i privrednih subjekata u Tuzli, Živinicama i Srebreniku, navedeno je u saopćenju Vlade Tuzlanskog kantona.