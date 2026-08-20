Vlada subvencionira kiriju godinu dana, poznato ko može dobiti 300 KM

Subvencija kirije za mlade u Sarajevu iznosit će 300 KM mjesečno, a pravo na ovu pomoć moći će ostvariti parovi od 18 do 35 godina.

Vlada Kantona Sarajevo donijela je odluku kojom će mladim parovima subvencionirati troškove najamnine u periodu od godinu dana. Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk naveo je da je cilj mjere pomoći mladima koji se suočavaju sa sve višim troškovima stanovanja i sve težim pronalaskom pristupačnog stana.

Prema odluci, korisnici će moći primati po 300 KM mjesečno tokom 12 mjeseci.

Za subvencije osigurano 300.000 KM

Za ovu mjeru u Budžetu Kantona Sarajevo za 2026. godinu izdvojeno je ukupno 300.000 KM.

Uk je istakao da subvencija ne rješava trajno stambeno pitanje mladih, ali može predstavljati značajnu finansijsku podršku u periodu kada kirije zauzimaju sve veći dio kućnog budžeta.

Kako je naveo, mjera je dio aktivnosti predviđenih Strategijom prema mladima Kantona Sarajevo za period od 2024. do 2030. godine.

Subvencija kirije za mlade u Sarajevu trebala bi mladim parovima olakšati troškove stanovanja i dati dodatnu podršku onima koji žele ostati i graditi život u glavnom gradu BiH.