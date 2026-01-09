Sud BiH potvrdio optužnicu za genocid

Jasmina Ibrahimović
Zamjena kazne zatvora novčanom kaznom: Sud BiH naplatio 201.000 KM

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv Zorana Simanića i Dragana Jovića, koji su optuženi za učešće u ubistvima 829 zatočenika – muškaraca i dječaka bošnjačke nacionalnosti iz Zaštićene zone Ujedinjenih nacija “Srebrenica” – u julu 1995. godine.

Kako se navodi u saopćenju Državnog suda, Simanić i Jović se terete da su, u periodu od 6. jula do 1. novembra 1995. godine, za vrijeme široko rasprostranjenog i sistematičnog napada, svjesno i htijući pružili pomoć članovima udruženog zločinačkog poduhvata (UZP).

Plan i cilj je bio da zatvore i po kratkom postupku pogube, a potom i zakopaju vojno sposobne muškarce Bošnjake iz Srebrenice, a žene, djecu i starce da prisilno premjeste iz enklave, stoji u saopćenju.

Prema optužnici, Simanić i Jović su učestvovali u realizaciji navedenog plana na način da su, nakon što je najmanje 829 zatočenika muškaraca i dječaka bošnjačke nacionalnosti s područja Bratunca prisilno dovedeno u osnovnu školu u naselju Roćević kod Zvornika, a zatim i do lokaliteta šljunkare na obali Drine u naselju Kozluk, sa drugim njima poznatim osobama, pucajući iz vatrenog oružja, učestvovali u ubistvima zatočenika tokom cijelog dana.

“Na kojoj lokaciji je do kraja dana 15. jula 1995. godine lišeno života ne manje od 829 osoba, čiji posmrtni ostaci su naknadno zatrpani u masovne grobnice na navedenom lokalitetu, a nakon čega su njihovi posmrtni ostaci premješteni u više sekundarnih masovnih grobnica”, navodi se u saopćenju Suda BiH.

Simanić i Jović, kako su ranije naveli iz Tužilaštva BiH, osim BiH, imaju i državljanstvo Srbije.

U Sudu BiH je u toku postupak protiv petorice optuženih za zarobljavanje i zatvaranje najmanje 829 bošnjačkih muškaraca i dječaka u školu u Roćeviću, te njihovom transportu i strijeljanju na obali Drine u Kozluku.

