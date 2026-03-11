Sudarili se voz i automobil na pružnom prelazu u Malinama

Nedžida Sprečaković
Pruga, sudar
Pruga (Ilustracija)

Saobraćajna nezgoda u Malinama kod Živinica dogodila se jutros oko 7,45 sati na pružnom prelazu u ovom naselju, kada su se sudarili voz i teretno motorno vozilo.

Prema prvim informacijama, u nezgodi su učestvovali voz i teretno motorno vozilo, a vozač kamiona zadobio je povrede te je nakon ukazane pomoći na mjestu događaja prevezen u JZU UKC Tuzla radi daljeg zbrinjavanja.

Na mjestu događaja obavljen je uviđaj, a izvršili su ga policijski službenici Policijske uprave Živinice koji rade na utvrđivanju svih okolnosti pod kojima se ova saobraćajna nezgoda u Malinama kod Živinica dogodila.

Više informacija o stepenu povreda vozača i okolnostima sudara bit će poznato nakon okončanja policijskog uviđaja.

pročitajte i ovo

Vijesti

Doboj Istok: Pješak smrtno stradao u saobraćajnoj nesreći

Vijesti

Napad u Tuzli: Muškarac prijavio da su ga nepoznate osobe napale...

BiH

Vozač sa 1,75 promila alkohola izazvao saobraćajnu nesreću kod Bratunca

Vijesti

Pretresi u TK: Zaplijenjene veće količine droge

Vijesti

Sarajevo: Muškarac zapalio automobil pa bježao i pucao na policiju

Tuzla i TK

Maloljetnici identificirani nakon incidenta na autobuskom stajalištu u Tuzli

Vijesti

Spomenik Trumpa i Epsteina osvanuo u Washingtonu, inspirisan scenom iz Titanica

Vijesti

Velika promjena u plaćanju uvodi se u hiljadama prodavnica

Vijesti

Kadeti MUP-a TK uspješno okončali obuku na Policijskoj akademiji FMUP-a

Vijesti

Propala prodaja imovine Koksare, slijedi međunarodni oglas

Vijesti

Hasičević: Distributeri zarađuju minimalno, bez obzira kolika je cijena dizela

Učitati više