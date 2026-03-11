Sudarili se voz i automobil na pružnom prelazu u Malinama

Saobraćajna nezgoda u Malinama kod Živinica dogodila se jutros oko 7,45 sati na pružnom prelazu u ovom naselju, kada su se sudarili voz i teretno motorno vozilo.

Prema prvim informacijama, u nezgodi su učestvovali voz i teretno motorno vozilo, a vozač kamiona zadobio je povrede te je nakon ukazane pomoći na mjestu događaja prevezen u JZU UKC Tuzla radi daljeg zbrinjavanja.

Na mjestu događaja obavljen je uviđaj, a izvršili su ga policijski službenici Policijske uprave Živinice koji rade na utvrđivanju svih okolnosti pod kojima se ova saobraćajna nezgoda u Malinama kod Živinica dogodila.

Više informacija o stepenu povreda vozača i okolnostima sudara bit će poznato nakon okončanja policijskog uviđaja.