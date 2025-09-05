Sutra obustava saobraćaja na mostu Grabovica – Palavrići

Grad Tuzla obavještava građane da će u subotu, 6. septembra 2025. godine, biti izvedeni radovi na sanaciji kolovozne podloge na mostu preko Grabovog potoka (dionica Grabovica – Palavrići).

Zbog izvođenja radova, saobraćaj preko mosta bit će potpuno obustavljen u periodu od 07:00 do 17:00 sati.

Mole se učesnici u saobraćaju da koriste alternativne pravce, a stanovnici naselja u blizini mosta da svoje kretanje prilagode privremenom režimu i poštuju postavljenu signalizaciju, saopšteno je iz Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzla.