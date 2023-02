Sve spremno za prve prijevremene izbore za gradonačelnika Tuzle

Sve je spremno za održavanje prvih prijevremenih izbora za gradonačelnika Tuzle. Više od 111 hiljada građana Tuzle glasat će na 160 biračkih mjesta, većinom su to birališta u školama. Putem 12 mobilnih timova glasat će 393 građanina, riječ je osobama koja nisu u mogućnosti doći na biračka mjesta, odnosno osobe koje su vezane zbog bolesti za svoje domove, koje su smještene u domovima za stare, kao i osobe koje se nalaze u kazneno popravnim ustanovama.

“Otprilike radi se o istom broju birača u odnosu na Opće izbore , nema neke velike razlike. Velika razlika je jedino što su na Općim izborima naši građani dobivali po 4 glasačka listića, a ovaj put će dobiti samo jedan glasački listić” istakla je Asja Kravić, predsjednica Gradske izborne komisije Tuzla.

Novine koje su bile na prošlogodišnjim Općim izborima, bit će primijenjene i u nedjelju 5. februara, dakle vršit će se štambiljanje glasačkih listića, štambiljom sa oznakom svakog pojedinačnog biračkog mjesta.

“Ja bih ovom prilikom pozvala građane da prilikom glasanja obrate pažnju , da li je njihov glasački listić ovjeren štambiljom njihovog biračkog mjesta i potpisan od strane jednog od zaduženih članova biračkog odbora. Samo takav glasački listić će se smatrati, važećim glasačkim listićem” kaže Asja Kravić, predsjednica Gradske izborne komisije Tuzla.

Paravani za glasanje biće okrenuti prema biračkim odborima, čime će biti onemogućeno slikanje glasačkog listića ili neka druga nedozvoljena radnja. Kada je riječ o pomoći druge osobe prilikom glasanja, moguće je uz dokaz zdravstvene ustanove da osoba nije u mogućnosti sama glasati.

“Samo u izuzetnim uslovima, gdje je to očigledno predsjednik biračkog odbora će dozvoliti glasanje uz pomoć drugog lica. Znači, licu koje ne donese dokaz ukoliko je očigledno da je određeno lice slijepo, odnosno da nije u mogućnosti samostalno zaokružiti određeno ime na glasačkom listiću “ dodaje Asja Kravić, predsjednica Gradske izborne komisije Tuzla.

Svoje biračko mjesto Tuzlaci mogu provjeriti sutra, kao i na dan izbora na broj telefona 035 307 394 od 7 do 19 sati ili putem web stranice Centralne izborne komisije. U Osnovnoj školi Jala bit će biračko mjesto za NN osobe. Biračka mjesta bit će otvorena od 7 do 19 sati, a ukoliko dođe do kašnjenja, produžit će se za isti period. U slučaju da kašnjenje bude 3 sata odluku o produžetku rada biračkog mjesta donosi Centralna izborna komisija BIH. Distribucija biračkog materijala počet će sutra, a nakon zatvaranja biračkih mjesta i brojanja bit će prevezen do skladišta izbornog materijala koje se nalazi u SKPC Mejdan. Kako ističe predsjednica GIK Tuzla, zelene kopije obrazaca će biti dostavljene u zgradu Gradske uprave, gdje će se vršiti unos podataka u aplikaciju CIK BiH. Za prijevremene izbore za gradonačelnika Tuzle registrovano je šest kandidata, a akreditirano oko 220 posmatrača političkih subjekata i udruženja.