Sve više ljudi se okreće “osvetničkoj štednji” zbog rasta cijena

U vremenu kada cijene hrane, režija i goriva neprestano rastu, sve više potrošača pronalazi svoj način otpora – kroz tzv. “osvetničku štednju”. Umjesto protesta ili bojkota, građani sve češće mijenjaju navike, troše manje i štede više, kako bi poslali jasnu poruku trgovcima da beskonačna poskupljenja imaju svoju granicu, piše Espreso.

Fenomen se pojavio nakon što je pandemijski trend “revenge spendinga”, kada su ljudi trošili više da nadoknade mjesece lockdown-a, ustupio mjesto potpuno suprotnoj praksi. Zbog inflacije, visokih kamata i ekonomske nesigurnosti, sve je popularnije rezanje troškova – odricanje od luksuza poput kafe za ponijeti, naručivanja hrane ili dodatnih pretplata. Ljudi se sve više okreću planskoj kupovini, kuhanju kod kuće i izazovima “bez trošenja”, gdje se određeni period kupuje samo ono najosnovnije.

Posebno je popularna praksa da se dio plate odmah po isplati prebaci na štednju, a tek onda podmiruju računi i druge obaveze. Na društvenim mrežama sve više je grupa koje dijele iskustva, poput foruma “No Buy” na Redditu, gdje korisnici objavljuju koliko su uštedjeli zahvaljujući strogoj disciplini.

Razlozi za ovakav trend su jasni – životni troškovi nikada nisu bili viši. Inflacija u evrozoni i dalje premašuje ciljanu stopu od 2%, dok cijene hrane rastu i dvostruko brže. Stručnjaci savjetuju da se novac ušteđen “osvetničkim metodama” ne ostavlja na tekućim računima, već u štednji s kamatom ili fondovima koji prate inflaciju, jer se samo tako može očuvati realna vrijednost novca.

Trend je najprije zaživio u Kini, zatim u SAD-u i Velikoj Britaniji, a sada se sve više širi i među građanima u regiji.