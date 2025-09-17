Pogledajte cijene namirnica 2014 godine i danas, ostat ćete zatečeni

U ruke nam je došao katalog jednog trgovačkog lanca iz 2014. godine i odlučili smo da uporedimo tadašnje cijene namirnica sa današnjim. Mi smo ostali zatečeni kada smo vidjeli razliku, a pitamo se i šta vi mislite o ovome poređenju.

Prije jedanaest godina građani Bosne i Hercegovine mogli su kupiti osnovne prehrambene namirnice po cijenama koje su danas gotovo nezamislive. Tako je kafa od pola kilograma tada koštala 4,95 KM, litar ulja 1,95 KM, dok se litar mlijeka plaćao 1,20 KM. Školjka jaja tada je bila 4,95 KM, vreća brašna 15,85 KM, a batak sa karabatkom 4,95 KM. Kilogram junetine sa kostima bio je 8,95 KM.

Danas su cijene potpuno drugačije. Kafa od 500 grama dostiže 12,95 KM, ulje 3,10 KM, mlijeko 1,80 KM, dok školjka jaja iznosi 5,20 KM. Vreća brašna košta 22,95 KM, kilogram junetine sa kostima 16,50 KM, dok se batak sa karabatkom može pronaći za 3,95 KM. Zanimljivo je da šećer u pakovanju od pet kilograma, koji je 2014. godine koštao 5,50 KM, danas nije moguće pronaći u akcijskim ponudama.

U odnosu na 2014. godinu, jasno je da su cijene osnovnih prehrambenih proizvoda značajno porasle. Mi smo ostali iznenađeni kada smo napravili ovu usporedbu, a sada želimo čuti i vaše mišljenje. Kako građani gledaju na ovakve razlike i koliko je danas teže napuniti potrošačku korpu nego prije jedanaest godina?