Svečana sjednica Skupštine TK povodom Dana državnosti: Poruke mladih o odgovornosti i budućnosti BiH

U povodu 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine, danas je održana svečana sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona. Osim rukovodstva i poslanika Skupštine, sjednici su prisustvovali premijer Tuzlanskog kantona, članovi Vlade, predstavnici boračkih udruženja i saveza, te brojni gosti iz političkog i javnog života TK.

Prigodan govor održala je Maja Ibričić, zlatna studentica Univerziteta u Tuzli, koja je podsjetila na historijske temelje državnosti obnovljene na Prvom zasjedanju ZAVNOBiH-a 25. i 26. novembra 1943. godine u Mrkonjić Gradu. Istaknula je da su usvojeni dokumenti bili ključni za razvoj Bosne i Hercegovine unutar jugoslavenske zajednice, ali i za kasnije sticanje njene nezavisnosti i međunarodnog priznanja 1992. godine.

Ibričić je naglasila važnost da mladi ne budu „zarobljenici prošlosti“, već njeni mudri čitaoci, pozvavši na hrabrost, odgovornost i aktivno suočavanje sa stvarnošću.

„Na ovaj svečani dan, pozivam sve nas – i mlade i starije – da se vratimo suštini ZAVNOBiH-a: ideji da je Bosna i Hercegovina i naša i vaša. Nije vlasništvo jedne grupe, niti političkih elita. Mi, mlada generacija, nećemo mirno posmatrati kako nam kradu budućnost“, poručila je Ibričić, naglasivši da Bosna i Hercegovina zaslužuje da se za nju borimo znanjem, idejama i djelovanjem.

Učenici Mješovite srednje škole Srebrenik svojim su programom uveličali svečanu sjednicu. Prije njenog početka delegacije Skupštine i Vlade Tuzlanskog kantona, Koordinacije boračkih udruženja i saveza, Univerziteta u Tuzli te više institucija i organizacija položile su cvijeće na spomen obilježjima na Slanoj banji u Tuzli.

U okviru obilježavanja Dana državnosti danas je održan i svečani koncert Osnovne muzičke škole Tuzla i Srednje muzičke škole „Čestmir Mirko Dušek“.