Vujović čestitao Dan državnosti i poručio da je jača Bosna i Hercegovina naša trajna obaveza

Jasmina Ibrahimović
Žarko Vujović, predsjednik Skupštine TK
Žarko Vujović, predsjednik Skupštine TK

Predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona, Žarko Vujović, uputio je čestitku u povodu 25. novembra – Dana državnosti Bosne i Hercegovine.

U ime Skupštine Tuzlanskog kantona i u svoje ime, građankama i građanima Bosne i Hercegovine upućujem iskrene čestitke u povodu 25. novembra – Dana državnosti naše domovine.

Principi Prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a bili su temelj za razvoj Bosne i Hercegovine u okviru jugoslavenske zajednice, za njenu samostalnost i međunarodno priznanje 1992. godine.

Država ravnopravnih građana, bez obzira na bilo koju vrstu pripadnosti, opredjeljenje je svih nas koji s ponosom baštinimo te principe.

Nikada ne smijemo zaboraviti kolike su žrtve narodi Bosne i Hercegovine dali tokom Drugog svjetskog rata i posljednjeg Odbrambeno-oslobodilačkog rata, braneći ovu državu.

Nažalost, snage koje je pokušavaju oslabiti nikada nisu nestale. Zato je naš trajni zadatak da im se zajedno odupiremo.

Jaka i stabilna država i sloboda najvrjednije su naslijeđe koje možemo ostaviti budućim  generacijama. U to ime, neka vam je sretan 25. novembar – Dan državnosti Bosne i Hercegovine.

