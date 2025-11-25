Učenici širom TK obilježili Dan državnosti uz poruke zajedništva i ponosa

Manifestacija pod nazivom „Bosni i Hercegovini“ okupila je učenike koji su svojim nastupima i zajedničkim programom obilježili Dan državnosti, a mnogi od njih ističu da im ovaj datum nosi snažnu emotivnu i simboličnu vrijednost.

„Dan državnosti BiH za mene predstavlja jedan podsjetnik na našu solidarnost građana, na naše zajedništvo i na našu snagu. To je dan u historiji u kojem su utemeljene i neke osnovne vrijednosti naše države, vrijednosti države u kojima je svaki građan i svaki narod ravnopravan“, kaže Namik Beširović, učenik Elektrotehničke škole Tuzla.

„To što smo se mi danas odazvali ovdje, pokazali smo ustvari koliko mladi imaju snagu, imaju volju da rade na nekim promjenama. Tu smo da bismo zajedno obilježili ovaj poseban dan, koji je za nas poseban iz razloga što se sjećamo na sve što je prije bilo, a da danas ustvari imamo tu slobodu”, dodala je Amila Nalić, učenica Ekonomsko-trgovinske škole Tuzla.

Učenici su istakli i da ovaj datum nije samo historijska činjenica nego simbol identiteta koji nose sa sobom.

„Bosna i Hercegovina je uvijek bila temelj i uvijek je bila ravnopravna. Ne moramo je veličati jer znamo zašto se borimo, ko je ona i zbog čega nosimo ovaj grb. Bosna i Hercegovina nije samo datum, niti je samo granica. To je nešto što nosimo u srcu i čime trebamo da se ponosimo. Također, ispred Medicinske škole Tuzla želim da svima poželim Sretan dan državnosti 25. novembar“, kaže Amina Hasanović, učenica Srednje medicinske škole Tuzla.

U okviru obilježavanja Dana državnosti u svim školama Tuzlanskog kantona održane su različite manifestacije, a cilj je da se kroz zajedničke programe, nastupe i okupljanja ojača osjećaj pripadnosti državi i podstakne razumijevanje historijskog puta Bosne i Hercegovine kod mladih, što, kako navode iz resornog ministarstva, predstavlja važan dio njihovog odrastanja i obrazovanja.

„Smatramo da je veoma važno da pored svih sadržaja u nastavnom planu i programu, osjećaj pripadnosti državi BiH razvijamo i kroz ove manifestacije kod mladih ljudi jer je naša želja da nove generacije čuvaju državnost Bosne i Hercegovine, da im budu uzori njihovi preci koji su se borili za državu Bosnu i Hercegovinu kroz hiljadugodišnju historiju, uključujući i period kada je obnovljena državnost Bosne i Hercegovine 1943. i kada je branjena njena nezavisnost od 1992. do 1995. godine“, rekao je Ahmed Omerović, ministar nauke i obrazovanja TK.

Okupljanje učenika ovom prigodom doprinosi jačanju kulture sjećanja i razumijevanju vrijednosti na kojima počiva Bosna i Hercegovina.

„Neupitna je vrijednost i važnost ZAVNOBiH-a za današnju Bosnu i Hercegovinu, postojanje današnje Bosne i Hercegovine, a ovakva manifestacija kao što je ova okupljanje mladih svakako mladima njeguje i postiče svijest o važnosti, vrijednosti države, njeguje kulturu sjećanja, a upravo energija ovih mladih ljudi danas na neki način daje posebnu snagu poruci da je budućnost Bosne i Hercegovine u znanju, saradnji i uzajamnom poštovanju”, govori Minela Spahić, direktorica Gimnazije Meša Selimović.

Manifestacija u Univerzitetskoj dvorani pokazala je koliko mladi prepoznaju značaj Dana državnosti i vrijednosti na kojima počiva Bosna i Hercegovina, a njihove poruke zajedništva i ponosa bile su u središtu obilježavanja širom Tuzlanskog kantona.